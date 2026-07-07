Triển khai kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về một số dự án tại 2 xã Lam Sơn và Sao Vàng

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai kết luận của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn xã Lam Sơn, xã Sao Vàng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; Thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong chỉ đạo, nghiêm túc trong thực hiện, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, đúng thẩm quyền, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với các dự án trên địa bàn xã Lam Sơn và xã Sao Vàng, chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND xã Sao Vàng, UBND xã Lam Sơn và các đơn vị liên quan xác định chính xác, đầy đủ thông tin các dự án thuộc diện áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ; Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, báo cáo phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án theo đúng quy định. Tham mưu xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng, bố trí vốn và các điều kiện triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 13/7/2026.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành; tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực Lam Sơn - Sao Vàng; phát huy hiệu quả lợi thế của Cảng hàng không Thọ Xuân, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các tuyến giao thông kết nối để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ động tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với đề nghị bố trí ngân sách tỉnh để đầu tư tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào khu xử lý rác thải tại bãi rác Làng Bài, xã Sao Vàng và nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Sao Vàng và xã Lam Sơn, nhất là đối với Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản hướng dẫn, trả lời đơn vị theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 17/7/2026.

Về thực hiện các trình tự, thủ tục để thu hồi và bàn giao phần diện tích đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng tự nguyện trả lại cho Nhà nước để bàn giao về cho xã quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND xã Sao Vàng và các đơn vị liên quan, rà soát kỹ lưỡng, chính xác hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất, các công trình, tài sản trên đất đối với phần diện tích UBND xã Sao Vàng đề xuất; trên cơ sở đó tham mưu việc thu hồi, bàn giao phần diện tích đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng về cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/8/2026.

Về dự án Khu đô thị dịch vụ và sân gôn tại các xã Sao Vàng và xã Lam Sơn, đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính với các đơn vị liên quan, tham mưu, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trong tháng 8/2026; Đồng thời tích cực đấu mối, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, tài chính, kinh nghiệm để sớm đưa dự án vào hoạt động./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)