Triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học, hoàn thành trước 20/7/2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 6140/UBND-VHXH ngày 9/4/2026 chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch và hoàn thành trước ngày 20/7/2026. Đối tượng thụ hưởng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về mức hỗ trợ, đối với trường hợp xây mới nhà ở được hỗ trợ 80 triệu đồng/căn; sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí được huy động từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và nguồn vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, trình phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ trước ngày 24/4/2026; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện hằng tuần.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao phối hợp tổ chức lực lượng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; bảo đảm hoàn thành chương trình đúng tiến độ. Sở Xây dựng hướng dẫn tiêu chí xác định nhà tạm, nhà dột nát và cung cấp mẫu nhà ở điển hình để các địa phương áp dụng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, kiểm tra thực tế từng đối tượng, lập danh sách đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 15/4/2026; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm giúp các hộ hoàn thành nhà ở đúng thời hạn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết, bảo đảm chính sách được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

LP (Nguồn UBND tỉnh)