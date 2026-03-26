Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp PCCCR phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án PCCCR; duy trì chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác PCCCR; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có yêu cầu; đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCCR theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các xã, phường, yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng lửa, hướng dẫn, kiểm soát việc đốt nương, xử lý thực bì. Khi xảy ra cháy rừng, phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định.

Việc chủ động tăng cường các biện pháp PCCCR là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và an toàn đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)