Chiến sĩ công an bị trọng thương khi làm nhiệm vụ đã xuất viện

Sau nhiều ngày được cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chiến sĩ công an bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và lãnh đạo đơn vị công tác động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh trong ngày xuất viện.

Trước đó, trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng chất ma túy dùng dao tấn công trọng thương.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng sốc mất máu nặng, ý thức lơ mơ, huyết áp khó đo. Vùng cổ trái có vết thương sâu khoảng 4x1cm, máu chảy nhiều. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt động mạch cảnh ngoài do vật sắc nhọn gây ra trong quá trình truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp xử trí, phẫu thuật và hồi sức tích cực. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ cùng quá trình chăm sóc toàn diện, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi sức khỏe và đủ điều kiện xuất viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thanh Hoá và ê kip điều trị kiểm tra bệnh nhân trước khi xuất viện.

Trong ngày ra viện, lãnh đạo đơn vị công tác của Trung tá Phạm Ngọc Khánh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các y, bác sĩ trực tiếp điều trị đã đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng bệnh nhân tiếp tục phục hồi tốt để sớm trở lại công tác.

Thuỳ Dung