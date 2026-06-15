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Chuẩn bị bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch bằng lái xe ô tô

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Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, Nghị định số 94/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trong đó, tại Điều 24 của Nghị định về điều kiện cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định bắt buộc trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông cũng như phòng sát hạch mô phỏng.

Chuẩn bị bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch bằng lái xe ô tô

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, Nghị định số 94/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trong đó, tại Điều 24 của Nghị định về điều kiện cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định bắt buộc trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông cũng như phòng sát hạch mô phỏng.

Chuẩn bị bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch bằng lái xe ô tô

Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025), cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ ngày 1/7.

Lý giải cho đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng, nội dung sát hạch mô phỏng hiện chưa phản ánh đầy đủ và chính xác các tình huống giao thông thực tế mà người lái xe có thể gặp trên đường.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng đánh giá kỹ năng lái xe, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng quãng đường sát hạch đường trường tối thiểu. Việc kéo dài thời gian và quãng đường sát hạch sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội thực hành các kỹ năng xử lý tình huống giao thông thực tế, qua đó nâng cao chất lượng công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Liên quan đến việc áp dụng quy định mới, nhiều học viên thắc mắc liệu những người đã đăng ký khóa học và khai giảng trước ngày 1/7 nhưng tham gia sát hạch sau thời điểm này có phải thi phần mô phỏng hay không.

Trả lời vấn đề trên, Cục CSGT khẳng định từ 1/7, tất cả thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch lái xe sẽ không phải thi phần mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, bất kể đăng ký học trước hay sau thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Theo VOV

Từ khóa:

#Nghị định #Cảnh sát giao thông #Giấy phép lái xe #Bằng lái xe #VOV #Bộ công an #Cơ sở vật chất #Hiệu lực #Trung tâm #Ô tô

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