Phát huy vai trò của cơ sở lưu trú trong quản lý người nước ngoài

Trong bối cảnh lượng khách du lịch quốc tế đến Sầm Sơn ngày càng gia tăng, công tác quản lý người nước ngoài đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chính quyền và lực lượng chức năng địa phương. Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự tham gia tích cực của các cơ sở kinh doanh lưu trú đã trở thành nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.

Công an phường Sầm Sơn hướng dẫn quản lý và nhân viên khách sạn Dragon Sea Hotel khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống điện tử.

Là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, phường Sầm Sơn hiện có 663 khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Hàng năm, địa phương đón hàng triệu lượt khách du lịch. Cùng với lượng du khách trong nước, số lượng người nước ngoài đến Sầm Sơn du lịch, làm việc, tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng ngày càng tăng. Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến 25/4/2026, trên địa bàn đã ghi nhận 2.453 lượt người nước ngoài đến lưu trú và hoạt động.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch mang lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội của Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung, song cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý cư trú, đặc biệt là việc khai báo tạm trú, nắm tình hình người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú. Trong khi lực lượng chức năng không thể thường xuyên có mặt tại tất cả các khách sạn, nhà nghỉ thì các cơ sở lưu trú chính là những “cánh tay nối dài” trực tiếp tiếp xúc, quản lý và nắm bắt thông tin khách lưu trú hàng ngày.

Xuất phát từ thực tiễn đó, thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn, đầu tháng 6/2026, Công an phường Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong quản lý người nước ngoài”, nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú vào công tác quản lý người nước ngoài, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Mục tiêu của mô hình là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở lưu trú trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh; thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống điện tử; chủ động phối hợp với lực lượng công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, rà soát nhân khẩu lưu trú, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND phường Sầm Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí “Cơ sở lưu trú an toàn và tuân thủ pháp luật về quản lý người nước ngoài” làm căn cứ để các đơn vị triển khai thực hiện. Đến nay, trên địa bàn phường đã có 6 cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện mô hình. Thượng tá Nguyễn Hữu Định, Phó trưởng Công an phường Sầm Sơn, cho biết: "Nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng công an với các cơ sở lưu trú, Công an phường đã xây dựng nhóm zalo để trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và tiếp nhận phản ánh từ các cơ sở lưu trú. Thông qua nhóm này, những quy định mới liên quan đến cư trú, xuất nhập cảnh được cập nhật kịp thời; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai báo tạm trú được giải đáp nhanh chóng. Khi phát sinh những tình huống cần xác minh hoặc có dấu hiệu bất thường liên quan đến người nước ngoài, chủ cơ sở lưu trú có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ công an phụ trách địa bàn để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý người nước ngoài được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua quá trình triển khai, nhận thức của các chủ cơ sở lưu trú đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường du lịch Sầm Sơn an toàn, thân thiện và văn minh".

Ông Vũ Ngọc Hùng, Giám đốc điều hành Anyla Sầm Sơn Hotel, cho biết: “Tham gia mô hình giúp các cơ sở lưu trú nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện tốt hơn trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống điện tử, thường xuyên rà soát thông tin khách lưu trú và chủ động phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Việc thực hiện tốt các quy định về quản lý cư trú cũng góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, an toàn của cơ sở lưu trú đối với du khách”.

Là đơn vị lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao, hàng năm đón từ 200 đến 300 lượt khách nước ngoài, ông Hoàng Thành Vượng, Giám đốc điều hành Dragon Sea Hotel, chia sẻ: “Việc tham gia mô hình không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mà còn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thông qua sự hỗ trợ của lực lượng công an, các cơ sở lưu trú được hướng dẫn đầy đủ các quy định mới về quản lý người nước ngoài, từ đó hạn chế những sai sót trong quá trình thực hiện”.

Mặc dù mới được triển khai từ đầu tháng 6, song với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động của lực lượng công an cùng tinh thần trách nhiệm của các cơ sở lưu trú, mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong quản lý người nước ngoài” được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hoàng Mai