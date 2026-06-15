Viettel Telecom hướng dẫn mở khóa đối với khách hàng bị khóa SIM một chiều

Theo đúng lộ trình đã quy định, hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi, Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết: Đúng 0h00 ngày 15/6/2026, hệ thống đã khóa SIM một chiều (khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi) đối với toàn bộ các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15/6, Viettel Telecom xin lưu ý và hướng dẫn các bước mở khóa dịch vụ như sau:

1. Khách hàng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin.

2. Hai cách khôi phục dịch vụ nhanh nhất: Thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin; Thực hiện tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc: Khách hàng mang theo căn cước công dân gắn chip đến trực tiếp các cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền, điểm bán, chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile gần nhất để được nhân viên hỗ trợ miễn phí.

3. Tiếp tục duy trì tối đa nguồn lực hỗ trợ, Viettel Telecom cam kết, các điểm giao dịch trên toàn quốc và các tổ hỗ trợ lưu động vẫn đảm bảo 100% quân số để hỗ trợ khách hàng trong những ngày tới. Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc. Khách hàng chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

LƯU Ý LỘ TRÌNH TIẾP THEO: Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa 1 chiều (tức ngày 15/8/2026), nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng 2 chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Quyết Thắng