Triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030”

Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030” theo Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được kỳ vọng là cầu nối ý tưởng với thực tiễn.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trình bày dự án tại Cuộc thi “Học sinh - Sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2025”.

Xác định vai trò của các trường THPT trong việc định hướng, hỗ trợ các em học sinh khởi nghiệp, đồng thời khơi dậy ý chí, đam mê, khát vọng khởi nghiệp, tạo nền tảng để các em có thể tiến xa hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp, những năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các trường trong tỉnh tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông”, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh ngay từ bậc THPT; đồng thời giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của học sinh, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo trong nhà trường...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Thị Thanh chia sẻ: “Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng khởi nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh ngay từ bậc THPT là hết sức cần thiết. Qua đó, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp trong giáo dục, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Trong những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Đây không chỉ là sân chơi để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp mà còn là “cú hích” tạo liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp - nhà đầu tư.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức thành công 3 cuộc thi học sinh, sinh viên khởi nghiệp thu hút gần 300 ý tưởng, dự án tham gia; tổ chức 1 ngày hội khởi nghiệp; 1 ngày hội việc làm; 3 Talkshow với những doanh nhân nổi tiếng; 2 hội nghị kết nối chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 5 chương trình cà phê doanh nhân; 8 phiên chợ Mai An Tiêm giới thiệu các sản phẩm của các startup đến người tiêu dùng, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, trung tâm cũng triển khai hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp qua các cuộc thi, hội nghị, hội thảo và các sự kiện lớn như “Ngày hội khởi nghiệp”, “Cafe Doanh nhân”, “Tọa đàm với Shark Phạm Thanh Hưng”... Qua đó kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân trên địa bàn tỉnh như: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân trẻ...; tham mưu ký kết hợp tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp như Công ty CP Dr. Biz, NIC, SCI, Honda Việt Nam...

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “Trong quá trình tham gia các dự án, sinh viên có cơ hội nhận diện rõ hơn thế mạnh, năng lực của bản thân, từ đó chủ động lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp, hạn chế tình trạng làm trái ngành hoặc thất nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường khởi nghiệp cũng được xem như một “phòng thí nghiệm” thực tiễn sống động. Các hoạt động khởi nghiệp trong nhà trường góp phần gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện để các ý tưởng nghiên cứu của giảng viên và sinh viên có cơ hội được chuyển hóa thành sản phẩm và mô hình kinh doanh trong thực tế”.

Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030” theo Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; lan tỏa tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp có giá trị, mang bản sắc Việt Nam; tạo điều kiện để người học phát huy vai trò trung tâm sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực làm chủ tri thức và công nghệ...

Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, đối với cơ sở giáo dục phổ thông có 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS và 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp; 35% học sinh THPT, 15% học sinh THCS, 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp...

Đối với các cơ sở đào tạo đại học, 100% cơ sở đào tạo ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cổng thông tin; 100% cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với các dịch vụ tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT; 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu 1 khóa học kỹ năng khởi nghiệp.

Trong giai đoạn từ 2026-2030 phấn đấu mỗi năm ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn; giai đoạn 2031-2035 phấn đấu mỗi năm ít nhất 70 dự án.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, chương trình xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hợp tác quốc tế; đổi mới nội dung chương trình, đẩy mạnh công tác đào tạo thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp; đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; đa dạng hóa nguồn vốn cho chương trình, dự án khởi nghiệp...

Bài và ảnh: Linh Hương