Triển khai các biện pháp cấp bách PCCC rừng mùa nắng nóng

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tác động vào rừng, ứng phó với các tình huống cháy rừng, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn hiện đang quản lý 3.489ha rừng tự nhiên và 10.807ha rừng trồng, trong đó có 3.808 ha nguy cơ cháy cao, chủ yếu là diện tích rừng thông có thảm thực bì dày, lượng nước trong lá ít, thân cây lại có tinh dầu kết hợp với thảm thực bì dày, khô. Đây cũng là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa nắng nóng, khô hanh của tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Hạt đã phối hợp với UBND các phường tăng cường chỉ đạo công tác BVR, PCCCR; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các vùng trọng điểm cháy rừng và các chủ rừng nhà nước. Bên cạnh đó, Hạt vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng, triển khai đốt trước hơn 250ha thực bì có kiểm soát; bổ sung trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy.

Đáng chú ý, 5 năm liên tục, Hạt duy trì được mô hình phối hợp với đoàn viên thanh niên ra quân hằng tuần phát dọn, xử lý vật liệu dễ cháy, tạo đường băng cản lửa, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng từ sớm.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Từ đầu mùa nắng nóng đến nay, trên địa bàn Hạt quản lý có nhiều phường luôn nằm trong vùng dự báo cấp cháy rừng nguy hiểm và cấp cao, như Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Bình, Nghi Sơn, Các Sơn, Trường Lâm và Trúc Lâm. Để hạn chế các nguy cơ xảy ra cháy rừng, Hạt đã đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, canh gác lửa rừng từ 9h đến 21h trong ngày, nhất là các giờ cao điểm; cấm xử lý thực bì trồng rừng, các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng. Hạt Kiểm lâm nắm chắc tình hình thời tiết để dự báo và thông báo kịp thời đến các phường, chủ rừng, cộng đồng dân cư về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng ở địa phương”.

Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn phối hợp với đoàn viên thanh niên phát dọn, xử lý vật liệu dễ cháy, tạo đường băng cản lửa, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng từ sớm

Hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa có 52.048ha rừng có nguy cơ cháy cao. Với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời và triệt để”, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cấp bách. Trọng tâm là phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công đồng dân cư, hộ gia đình và người dân, chủ rừng đối với công tác BVR, PCCCR; xác định công tác BVR, PCCCR là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng nhằm phát hiện sớm các hành vi xâm hại vào rừng; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phá rừng. Khi dự báo cháy rừng cấp III trở lên, các Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND cấp xã, phường, các chủ rừng khảo sát, xác định các điểm trực quan sát lửa rừng; tổ chức trực và canh gác, quản lý người ra vào rừng ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.

Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền BVR, PCCCR lưu động.

Mặc dù các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCCCR, các nguyên nhân cháy rừng cơ bản được quản lý chặt chẽ nhưng thời gian qua, công tác PCCCR trên địa bàn Thanh Hóa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt một số nơi vẫn còn tình trạng xử dụng lửa để xử lý thực bì trồng rừng, vệ sinh rừng sau khai thác, như tại các xã Nam Xuân, Thành Vinh, phường Trúc Lâm khi có dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V tiềm ẩn cao nguy cơ cháy lan vào rừng.

Để tiếp tục thực hiện tốt và chủ động trong công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, ông Trịnh Đăng Tình, Phó trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lí vi phạm, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết: “Trong thời gian cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao, lực lượng kiểm lâm sẽ tập trung hướng dẫn người dân, chủ rừng sử dụng lửa trong đốt nương làm rẫy, đốt dọn vệ sinh đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng phải thực hiện đúng quy định. Duy trì nghiêm túc chế độ trực PCCCR; chủ động phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, đặc biệt là việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, đốt xử lý thực bì, đốt nương làm rẫy, đặc biệt không sử dụng lửa để đốt nương rẫy, đồng ruộng, đốt xử lý thực bì trồng rừng vào những ngày có dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Đồng thời tham mưu chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần từ cấp xã đến thôn, bản, khu phố, chủ rừng để chữa cháy rừng theo đúng phương châm “bốn tại chỗ”.

Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra, giám soát các vùng trọng điểm cháy rừng.

Dự báo, mùa hè năm nay nắng nóng bắt đầu sớm, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì, kéo dài và gia tăng về cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao. Đặc biệt, nhiều địa phương được đặt trong tình trạng cảnh báo cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy rừng, đòi hỏi các đơn vị quản lý và người dân phải tuyệt đối nâng cao cảnh giác; siết chặt kiểm soát nguồn lửa, nghiêm cấm sử dụng lửa trong và gần rừng, đồng thời hướng dẫn người dân làm nương rẫy đúng cách.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao, khu vực biên giới, giáp ranh với khu dân cư, phấn đấu thực hiện xong trước 30/4/2026.

Lan Anh