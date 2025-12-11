Traveloka hé lộ Top những resort 5 sao sang trọng, hiện đại bậc nhất tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với biển xanh, núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ và con người thân thiện, mến khách, từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp giữa thiên nhiên tuyệt đẹp và dịch vụ sang trọng khiến thành phố biển này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những kỳ nghỉ đẳng cấp. Trong số các khách sạn Đà Nẵng 5 sao, Traveloka vừa hé lộ 4 resort hàng đầu, mang đến trải nghiệm thư giãn và tiện nghi tuyệt vời cho du khách.

Danang Marriott Resort & Spa

Danang Marriott Resort & Spa là một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng. Tọa lạc trên bãi biển Non Nước, resort sở hữu tầm nhìn hướng ra biển tuyệt đẹp, lưng tựa núi Ngũ Hành Sơn, tạo nên không gian thanh bình và riêng tư.

Hệ thống phòng nghỉ đa dạng từ phòng tiêu chuẩn đến biệt thự cao cấp, kết hợp với hồ bơi vô cực, spa sang trọng, nhà hàng phong cách quốc tế và khu vui chơi trẻ em, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng. Kiến trúc tại đây là sự hòa quyện tinh tế giữa nét Á Đông truyền thống và phong cách hiện đại, mang đến trải nghiệm vừa gần gũi vừa đẳng cấp. Mỗi chi tiết, từ hành lang đến ban công, đều được chăm chút để du khách cảm nhận sự sang trọng tinh tế trong không gian mở hướng biển.

Khung cảnh biển thơ mộng tại Danang Marriott Resort & Spa.

Melia Danang Beach Resort

Melia Danang Beach Resort nổi bật với vị trí sát biển, mang đến không gian nghỉ dưỡng trong lành, tràn đầy ánh nắng và gió biển. Các phòng nghỉ và villa đều có ban công hướng biển hoặc hướng vườn, giúp du khách hòa mình cùng thiên nhiên.

Hồ bơi ngoài trời, spa thư giãn, cùng hệ thống nhà hàng phục vụ đa dạng ẩm thực là điểm nhấn của resort, mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn cho gia đình, nhóm bạn hay cặp đôi. Kiến trúc của Melia Danang chú trọng sự kết nối với thiên nhiên, không gian mở với nhiều cây xanh và đường nét thiết kế tinh tế, giúp du khách cảm nhận sự thoải mái và thư giãn tuyệt đối.

Hồ bơi ngoài trời và villa tại Melia Danang Beach Resort.

Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center

Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center gây ấn tượng nhờ tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ chuyên nghiệp. Kiến trúc của resort kết hợp tinh tế giữa phong cách hiện đại và nét Á Đông, tạo nên không gian vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, khách sạn có hồ bơi rộng rãi, spa hiện đại, phòng tập thể thao và các tiện ích giải trí cho trẻ em giúp du khách thư giãn sau những ngày khám phá Đà Nẵng. Vị trí sát biển nhưng vẫn thuận tiện tiếp cận trung tâm thành phố mang đến sự tiện lợi tối đa. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, tiện nghi và dịch vụ, Sheraton trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho gia đình hoặc nhóm bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp, đầy đủ tiện nghi và trải nghiệm thư giãn đáng nhớ.

Không gian sang trọng và hồ bơi tại Sheraton Grand Danang Resort.

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Hyatt Regency Danang Resort & Spa nổi bật nhờ sự kết hợp tinh tế giữa phong cách hiện đại và các yếu tố văn hóa Việt, tạo nên không gian vừa sang trọng vừa gần gũi. Resort sở hữu hệ thống phòng nghỉ và villa đa dạng, được bao quanh bởi không gian xanh mát, cùng hồ bơi ngoài trời, spa và nhà hàng cao cấp, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn. Vị trí nằm ngay trên bãi biển Non Nước không chỉ giúp du khách dễ dàng tận hưởng cảnh biển thanh bình mà còn thưởng ngoạn những khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp.

Với danh sách này, những ai đang tìm kiếm khách sạn Đà Nẵng 5 sao sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình nơi lưu trú phù hợp, đảm bảo một kỳ nghỉ đáng nhớ, trọn vẹn giữa biển xanh, cát trắng và nắng vàng của thành phố biển xinh đẹp. Mỗi resort không chỉ mang đến tiện nghi cao cấp mà còn chú trọng kiến trúc, không gian mở và trải nghiệm thư giãn, giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp đúng nghĩa.

