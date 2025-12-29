Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026”

Tối 29/12, tại Quảng trường Lam Sơn, UBND phường Hạc Thành phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” với chủ đề “Hạc Thành - Vươn cánh đón xuân”.

Một tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành chỉ đạo thực hiện, có sự tham gia của nhiều ca sĩ thành công ở cuộc thi Sao Mai toàn quốc, các ca sĩ trẻ triển vọng, vũ đoàn chuyên nghiệp...

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc viết về mùa xuân, quê hương đất nước, tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa và các bài hát đang được giới trẻ yêu thích, mang niềm tin, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng.

Chương trình thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hạc Thành tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2026.

Các tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng duyệt.

Chương trình gồm các tiết mục như: “Hạc Thành ngày mới”; “Đi giữa trời rực rỡ”; “Ô kìa mùa xuân”; “Năm qua ta đã làm gì - Một năm mới bình an”; “Cảm ơn tình yêu”; “Khúc giao mùa”; “Nắng ấm ngang qua”; “Bật tình yêu lên”... được dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu, mang đến không gian nghệ thuật sôi động, ý nghĩa.

Các tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng duyệt.

Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức, thời lượng chương trình cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Sau buổi tổng duyệt, toàn thể ekip sáng tạo, các đơn vị liên quan đã hội ý, rút kinh nghiệm, rà soát tất cả các tiết mục, hệ thống âm thanh, ánh sáng, maket sân khấu... để điều chỉnh, hoàn thiện, đảm bảo chất lượng nghệ thuật của chương trình trước khi công diễn và lên sóng truyền hình phục vụ Nhân dân, du khách.

Các tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, từ 23h ngày 31/12/2025, chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Quốc Hương