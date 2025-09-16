Traveloka bật mí những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ dịp cuối năm

Cuối năm luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Sau những tháng ngày tất bật với công việc, học tập, đây là lúc nhiều người muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Vậy cuối năm này, đâu sẽ những điểm đến đáng chú ý nhất?

Xu hướng du lịch cuối năm theo Traveloka

Thống kê từ Traveloka cho thấy, nhu cầu du lịch vào những tháng cuối năm – nhất là tháng 11, 12 và dịp cận Tết tăng mạnh. Điểm đến của du khách Việt cũng rất đa dạng. Nhiều người chọn biển xanh, nắng vàng ở Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Một số khác lại tìm đến núi rừng Hà Giang, Sapa, Đà Lạt để hít hà không khí se lạnh, ngắm cảnh sắc mùa đông và thiên nhiên hùng vĩ. Với những ai không thể đi xa, Hà Nội, TP.HCM, Huế hay Hội An vẫn là lựa chọn phù hợp nhờ sự hòa quyện của văn hóa, lịch sử, ẩm thực và các lễ hội cuối năm.

Cuối năm người Việt thường thích các địa điểm du lịch trong nước

Một điểm dễ nhận thấy là thói quen đặt vé và phòng sớm đang trở thành xu hướng. Nhiều du khách tận dụng những đợt flash sale, combo khách sạn – vé máy bay trên Traveloka để có hành trình chất lượng với mức chi phí hợp lý. Đây cũng là cách giúp họ chủ động lên kế hoạch, tránh tình trạng “cháy vé” hoặc giá tăng cao vào sát ngày đi.

Những điểm đến nội địa được Traveloka gợi ý

Nếu muốn đi trong nước, Traveloka đưa ra một loạt gợi ý hấp dẫn cho hành trình cuối năm:

Hà Nội

Cuối năm, thủ đô bước vào mùa đẹp nhất. Không khí se lạnh, phố cổ lung linh ánh đèn, những hàng cây vàng lá... tất cả tạo nên bức tranh vừa lãng mạn vừa hoài cổ. Đây là điểm đến phù hợp cho du khách muốn kết hợp tham quan văn hóa – lịch sử với trải nghiệm ẩm thực. Việc đặt phòng khách sạn Hà Nội ở khu vực gần phố cổ hoặc Hồ Tây sẽ giúp bạn thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng.

Vịnh Hạ Long

Cuối năm, Vịnh Hạ Long mang một vẻ đẹp khác biệt so với mùa hè. Không còn rộn ràng du khách tắm biển, thay vào đó là khung cảnh tĩnh lặng với những dải sương mờ giăng trên hàng nghìn đảo đá vôi. Ngồi trên du thuyền, nhâm nhi tách trà nóng, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn sự an yên giữa mênh mông biển trời. Du khách có thể đặt phòng các khách sạn Hạ Long gần biển để ngắm bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp.

Đà Lạt

“Thành phố ngàn hoa” chưa bao giờ hết hot. Thời điểm cuối năm, Đà Lạt đẹp bởi sương sớm, những cánh đồng hoa cải, hoa dã quỳ nở rộ. Đây là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, hẹn hò hay đơn giản là trốn khỏi cái ồn ào đô thị.

Phú Quốc

Đảo ngọc miền Tây Nam Bộ này luôn nằm trong top điểm đến nghỉ dưỡng. Cuối năm, biển Phú Quốc trong xanh, thời tiết dễ chịu. Các resort cao cấp cùng chuỗi hoạt động giải trí – từ lặn biển, câu cá, tham quan VinWonders đến chợ đêm Dinh Cậu – giúp du khách có trải nghiệm phong phú.

Phú Quốc cuối năm thời tiết rất đẹp

Nha Trang và miền Trung

Nha Trang, Quy Nhơn hay Đà Nẵng đều sở hữu bãi biển đẹp và dịch vụ du lịch phát triển. Đây là lựa chọn cân bằng giữa nghỉ dưỡng và khám phá.

Các tỉnh miền núi phía Bắc

Nếu yêu cảnh núi rừng, bạn không thể bỏ qua Hà Giang, Sa Pa. Thời điểm cuối năm, nơi đây có những buổi sáng mây phủ, cái lạnh đặc trưng và phong cảnh hùng vĩ. Ngoài ra, trải nghiệm chợ phiên, ẩm thực vùng cao cũng là điểm nhấn khó quên.

Những điểm đến quốc tế được người Việt yêu thích dịp cuối năm

Nếu dư dả thời gian và ngân sách, nhiều người chọn “xuất ngoại” để đổi gió. Traveloka ghi nhận một số điểm đến quốc tế nổi bật trong dịp cuối năm:

Bangkok (Thái Lan)

Đây là cái tên luôn nằm trong top bởi chi phí hợp lý, dễ di chuyển và nhiều hoạt động. Bangkok cuối năm nhộn nhịp với mua sắm, lễ hội, ẩm thực đường phố và đời sống đêm sôi động.

Thái Lan luôn là địa điểm cuối năm được yêu thích

Singapore

Đảo quốc sư tử là điểm đến lý tưởng cho gia đình. Với công viên, khu vui chơi, trung tâm mua sắm và không khí lễ hội cuối năm rực rỡ, Singapore vừa hiện đại, vừa thân thiện với du khách.

Seoul (Hàn Quốc)

Đối với người trẻ, Hàn Quốc có sức hút lớn bởi văn hóa Kpop, phim ảnh, ẩm thực. Cuối năm, Seoul vào mùa đông, tuyết trắng phủ khắp, tạo nên khung cảnh lãng mạn và mới lạ với du khách Việt.

Ngoài ra, một số địa điểm khác như Tokyo, Kuala Lumpur, Bali cũng được quan tâm nhờ sự đa dạng trải nghiệm văn hóa đến nghỉ dưỡng.

Dù chọn đi biển, lên núi, dạo chơi đô thị hay xuất ngoại, điều quan trọng nhất của chuyến du lịch cuối năm vẫn là tìm lại sự cân bằng: tạm rời guồng quay bận rộn, nạp thêm năng lượng, và lưu giữ những ký ức đẹp. Với những gợi ý từ Traveloka, bạn đã có bản đồ điểm đến đủ màu sắc cho kỳ nghỉ cuối năm.

QT