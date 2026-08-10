Chuyện những cán bộ xã làm hết việc chứ không làm hết giờ

Không gian quản lý rộng hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, trong khi nhân lực ở một số vị trí còn thiếu hụt là những áp lực hiện hữu khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Trong “guồng quay” ấy, nhiều cán bộ cấp xã đã chủ động thay đổi tác phong, linh hoạt thời gian, cách thức làm việc, lấy kết quả giải quyết công việc và sự thuận tiện của người dân làm thước đo trách nhiệm. Làm hết việc chứ không làm hết giờ từ đó cũng trở thành câu chuyện thường ngày ở cơ sở.

Những “lớp học công nghệ” ban đêm ở xã biên giới Quang Chiểu. Ảnh: Tuyết Hạnh

Đều đặn 2 ngày trong tuần, ngay sau khi những công việc nghiệp vụ chuyên môn hoàn thành, đại úy Lê Đình Tuấn, Công an xã Quang Chiểu lại cùng đồng đội tất bật chuẩn bị bữa cơm tối sớm để kịp giờ vào bản. Tại nơi vùng cao biên giới này, ban ngày, người dân thường làm rẫy, lên nương, chỉ buổi tối mới có mặt ở nhà. Bởi vậy, muốn gặp gỡ, kết nối với bà con, anh cùng đồng đội phải chọn lúc người dân trở về, dù khi ấy đã ngoài giờ làm việc. Những ngày như thế, ngoài việc kết hợp cùng tổ an ninh trật tự của bản làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, đại úy Tuấn còn tranh thủ hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo chị Phan Thị Náy, ở bản Con Dao - nơi cách trung tâm xã hơn 10km, những “lớp học công nghệ” như thế này giúp bà con rất nhiều vì không phải đi lại xa xôi và được cán bộ hướng dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc”. Nhờ đó, bản đã giảm hẳn tình trạng không thực hiện các thủ tục thường ngày như đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi..., giúp bà con thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại úy Lê Đình Tuấn cho biết: "So với trước đây, khối lượng công việc của mỗi cán bộ công an xã đã tăng từ 2 đến 3 lần, trong khi yêu cầu nhiệm vụ rất cao và ngày một gấp rút hơn. Bởi vậy, nếu không có những cách làm phù hợp với đặc thù địa bàn và thói quen sinh hoạt của người dân thì cán bộ, chiến sĩ sẽ không nắm chắc được địa bàn dân cư và khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc sắp xếp, kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp cũng đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động của bộ máy hành chính cơ sở. Tại xã Lưu Vệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hiện chỉ có 6 công chức chuyên trách, nhưng cùng lúc phải tiếp nhận, xử lý nhiều thủ tục ở các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh và văn hóa, xã hội. Thời điểm cao điểm, toàn bộ cán bộ của trung tâm phải tăng ca, làm việc ngoài giờ và cả thứ 7, chủ nhật để số hóa dữ liệu và xử lý thủ tục hồ sơ cho Nhân dân.

Đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lưu Vệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người dân.

Với chị Phạm Thị Lý, điều này đã trở thành một phần trong nhịp làm việc thường ngày. Cấp xã hiện thực hiện khoảng 500 thủ tục hành chính theo thẩm quyền và 90% trong số này là thủ tục trực tuyến, nhưng rất nhiều người dân còn chưa sử dụng thành thạo công nghệ. Do vậy, trong giờ hành chính, chị Lý và đồng nghiệp vừa phải hướng dẫn thao tác, vừa tiếp nhận và xử lý hồ sơ bước đầu, đồng thời trả kết quả thực hiện thủ tục cho người dân. Khi người dân cuối cùng rời quầy giao dịch, chị lại tiếp tục bắt tay vào các công việc chuyên môn khác như tổng hợp báo cáo, tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành và rà soát tiến độ các hồ sơ còn vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lưu Vệ, cho biết: “Từ ngày 1/7/2025 đến 14/6/2026, trung tâm đã giải quyết hơn 9.029 hồ sơ thủ tục hành chính thì chỉ có 4 hồ sơ quá hạn do liên quan đến lĩnh vực đất đai, chưa đủ căn cứ để giải quyết, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính là yếu tố tiên quyết để làm nên con số này”.

Làm hết việc chứ không làm hết giờ vì thế không chỉ đơn thuần là số giờ tăng ca, mà là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ: từ chờ dân sang chủ động tìm đến dân, từ hoàn thành phần việc được giao sang theo đuổi kết quả cuối cùng gắn với tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh cấp xã vừa là cấp thực thi vừa là đơn vị kiến tạo phát triển, áp lực công việc sẽ là điều khó tránh. Do vậy, về lâu dài, sự tận tụy của mỗi cán bộ cần được tiếp sức bằng việc bố trí nhân lực phù hợp, hoàn thiện quy trình và ứng dụng công nghệ hiệu quả để trách nhiệm phục vụ người dân tiếp tục được chuyển hóa thành chất lượng bền vững của nền hành chính.

Tuyết Hạnh