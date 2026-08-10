Đảng bộ xã Nông Cống phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng bộ xã Nông Cống xác định xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc để khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Nông Cống với các học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức tại Trung tâm Chính trị Nông Cống tháng 7/2026.

Với lợi thế nằm trên trục Quốc lộ 45, gần cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng cùng nhiều tuyến giao thông chiến lược của tỉnh, xã Nông Cống trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn có 228 doanh nghiệp cùng hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Xã có 29 dự án đầu tư trực tiếp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương với tổng vốn đăng ký trên 2.270 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn như Công ty TNHH Giày Kim Việt, Công ty TNHH MTV Trường Thắng, Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu... đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Ông Trương Công Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp đặt ra yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Đảng bộ xã xác định phát triển đảng viên trong doanh nghiệp không chỉ nhằm tăng số lượng đảng viên mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ tiên phong, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, gương mẫu trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên rà soát, phát hiện công nhân, người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm để tạo nguồn kết nạp Đảng. Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện thường xuyên, gắn với quá trình rèn luyện trong lao động, sản xuất và chấp hành pháp luật.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Trung tâm Chính trị Nông Cống đã tổ chức đào tạo cho hơn 150 quần chúng ưu tú trên địa bàn xã học lớp cảm tình Đảng, trong số đó có nhiều học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo nguồn quan trọng cho công tác phát triển đảng viên. Cũng từ tháng 7/2025 đến nay, Đảng ủy xã đã kết nạp 116 đảng viên, đạt 105% chỉ tiêu được giao, trong đó có gần 10 đảng viên là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh và công nhân các công ty. Hiện trên địa bàn xã Nông Cống có 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân với tổng số 62 đảng viên... Đây là nền tảng quan trọng để từng bước mở rộng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Một thuận lợi của Nông Cống là cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển và có trách nhiệm với địa phương. Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Nông Cống đã tạo thêm kênh kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động của hội, nhiều doanh nhân nhận thức rõ hơn vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tích cực tạo điều kiện để người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết và phát triển.

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 282-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng bộ xã Nông Cống xác định phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng Đảng trong doanh nghiệp là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ. Doanh nghiệp phát triển sẽ tạo thêm nguồn phát triển đảng viên. Ngược lại, tổ chức đảng vững mạnh sẽ góp phần xây dựng doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ xã Nông Cống đang từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tiên phong trong lao động, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nông Cống thành địa phương phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Minh Hiếu