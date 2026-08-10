Bước phát triển trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trải qua 40 năm công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực tế cho thấy không chỉ đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn đúc kết nên hệ thống lý luận vững chắc, trở thành một bộ phận cấu thành hữu cơ trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Lý luận về Đổi mới không phải là sự vận dụng máy móc, mà là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn sinh động, bám sát tình hình đất nước và xu thế thời đại.

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận Đổi mới đóng vai trò định hướng, mở đường cho những bước phát triển chiến lược về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Đây là “cấu phần không thể tách rời” trong nền tảng tư tưởng của Đảng, thể hiện bản lĩnh tự tin, sự kiên định nhưng không rập khuôn của Đảng, tạo cơ sở khoa học để tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phân tích về tính tất yếu của điểm mới này trong Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc bổ sung quy định đảng viên “không được phản bác, phủ định, xuyên tạc lý luận đường lối đổi mới” xuất phát từ thực tế là thành quả của công cuộc Đổi mới luôn gắn liền với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Quy định 207 là bước phát triển tất yếu. Bây giờ chúng ta coi đường lối đổi mới cũng là nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi vì 40 năm đã là một minh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn từ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đến đường lối của Đảng, sau đó đi vào đường lối đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chính vì vậy, bây giờ đường lối đổi mới là một vấn đề rất quan trọng của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, trong Quy định 207-QĐ/TW, thêm quy định “không được nói trái đường lối đổi mới” là một điểm rất đúng”, PGS.TS Bùi Đình Phong phân tích.

Qua gần bốn thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Từ thế bị cô lập, đến nay Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức trên 50% xuống còn 2,95%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.... Tất cả những kết quả đó đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

GS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, chính đường lối đổi mới đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa đất nước ra khỏi danh sách các quốc gia chậm phát triển và tạo tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Thực tiễn hào hùng ấy khẳng định đường lối đổi mới trở thành cấu phần rất quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ai đi ngược lại, ai phản đối đường lối đổi mới tức là đi ngược lại và phản đối tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin. Cho nên, bổ sung quy định đảng viên “không được phản bác, phủ định, xuyên tạc lý luận đường lối đổi mới” vào những điều đảng viên không được làm là hoàn toàn cần thiết”, theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo.

Khi tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, người Đảng viên đã chấp nhận quy chế, điều lệ và nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phản bác lý luận về đường lối đổi mới là hành vi tự đánh mất tư cách, vi phạm kỷ luật và làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của tổ chức.

Một đảng viên thiếu bản lĩnh, hoang mang, dao động hoặc phát ngôn trái với quan điểm của Đảng sẽ dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, làm nhiễu loạn thông tin và chia rẽ khối đại đoàn kết. Do đó, người đảng viên có tư cách luôn biết cách thể hiện ý kiến, tâm huyết của mình đúng nơi, đúng lúc, thông qua các sinh hoạt Đảng hoặc kênh góp ý chính thức để đóng góp hoàn thiện chính sách.

Dưới góc độ bản lĩnh và tư cách người đảng viên, ông Nguyễn Thanh Hà, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, chấp hành đường lối của Đảng là nguyên tắc tối cao thuộc về phẩm chất đạo đức cách mạng.

“Đường lối đổi mới là rất đúng đắn. Xuyên tạc là vi phạm đạo đức, tư cách của người Đảng viên”, theo ông Nguyễn Thanh Hà.

Việc bổ sung quy định đảng viên “không được phản bác, phủ định, nói trái lý luận đường lối đổi mới” trong Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, không chỉ nhằm thắt chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng mà còn kiên quyết loại bỏ những quan điểm lệch lạc, sai trái. Đây chính là “tấm lá chắn” bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Theo VOV