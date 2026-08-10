Tây Đô đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Với quyết tâm đưa các nghị quyết (NQ) của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, cấp ủy, chính quyền xã Tây Đô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ sự đóng góp của người dân, nhiều tuyến đường thôn Vĩnh Tiến (xã Tây Đô) được mở rộng, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đảng bộ xã Tây Đô hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng với trên 1.500 đảng viên. Xác định việc cụ thể hóa các NQ của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các NQ, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh gắn với điều kiện thực tiễn địa phương. Các chương trình, kế hoạch hành động được xây dựng theo hướng “rõ mục tiêu, sát thực tiễn, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo”. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Đô, cho biết: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ xã đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

Điểm nổi bật trong quá trình đưa NQ vào cuộc sống ở Tây Đô là sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được duy trì, nhân rộng. Đến nay, toàn xã có gần 189ha cây trồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; tích tụ, tập trung được 50ha phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó 20ha ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, xã triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu gạo Tây Đô; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Xã duy trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản với tổng sản lượng khai thác 7 tháng đầu năm đạt hơn 260 tấn, bằng 70% kế hoạch cả năm.

Chương trình XDNTM tiếp tục được quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các cơ sở sản xuất tiểu - thủ công nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn duy trì hoạt động ổn định, góp phần tăng giá trị sản xuất và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đảng ủy xã chỉ đạo quyết liệt việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Địa phương phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất ACT thực hiện nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội được tổ chức an toàn, thiết thực; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm. Xã đã rà soát, lập hồ sơ và triển khai các giải pháp chống xuống cấp đối với các di tích trên địa bàn.

Xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành, xã Tây Đô tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số. Hệ thống phòng họp trực tuyến tại Đảng ủy, UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công được duy trì hoạt động thông suốt. Trang thông tin điện tử của xã được nâng cao chất lượng. Công tác số hóa văn bản, hồ sơ, sử dụng phần mềm quản lý, điều hành trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 7 tháng năm 2026, toàn xã tiếp nhận 2.317 hồ sơ, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 2.291 hồ sơ, trong đó 1.956 hồ sơ giải quyết trước hạn, 335 hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; còn 26 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Những kết quả đạt được sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã khẳng định hiệu quả của việc cụ thể hóa chủ trương, NQ của Đảng vào thực tiễn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển. Đây là nền tảng để Tây Đô tiếp tục phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga