Giám sát chặt chẽ việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nhằm bảo đảm tất cả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đều được quan tâm, giải quyết thỏa đáng, Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu. Công tác lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, Nhân dân được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ và tiếp công dân.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi thu thập, các ý kiến, kiến nghị sẽ được tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, thông qua các hoạt động, như: Giám sát thông qua hệ thống báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ban thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị, ngành có ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Thông qua các cuộc giám sát, thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã kiến nghị, đề xuất những nội dung, vấn đề cụ thể để các cơ quan, ngành, đơn vị được giám sát khắc phục, giải quyết như: kiên cố hóa, sửa chữa hệ thống kênh cấp nước phục vụ sản xuất; đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt; bảo hiểm y tế, công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý trật tự, an toàn giao thông... Nhiều kiến nghị phức tạp, liên quan đến các cơ quan chức năng được UBND các cấp kiên quyết chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ. Kết quả giải quyết đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và đã thông báo tại các kỳ họp HĐND và cũng được các đại biểu HĐND báo cáo tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri và Nhân dân được biết theo dõi, giám sát.

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh tổ chức vào giữa tháng 7/2026, cử tri xã Thiệu Quang đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, cải tạo tuyến đê sông Mậu Khê đoạn từ cầu Phú Điền đến thôn Chấn Long. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND xã Thiệu Quang trước mắt chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn hợp pháp khác để sửa chữa các vị trí sạt lở, hư hỏng, đảm bảo an toàn cho công trình và giao thông qua lại của Nhân dân. Về lâu dài, UBND tỉnh đề nghị UBND xã Thiệu Quang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát, tổ chức phân loại, phân cấp công trình trên (điều chỉnh, bổ sung phân loại, phân cấp) làm cơ sở để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri.

Cử tri phường Nguyệt Viên đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp đường tỉnh 510, do mặt đường hẹp, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo đó, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế, chưa đủ cân đối cho việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường, nên hàng năm ngoài việc tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục bộ hư hỏng nền mặt đường... Sở Xây dựng đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục các hư hỏng trên tuyến trong các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, cấp bách, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Quốc Hương