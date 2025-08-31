Trao quà Tết Độc lập - gắn kết yêu thương, lan tỏa niềm vui

Thông tin về việc Đảng, Nhà nước tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với mức 100.000 đồng/người nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nhân dân cả nước. Ngày 30/8, Thanh Hóa đã phê duyệt hơn 430 tỉ đồng để tặng quà cho toàn bộ Nhân dân. Ngày 31/8, người dân các dân tộc trong tỉnh đi nhận quà Tết Độc lập rộn ràng, phấn khởi, gắn kết yêu thương, lan toả niềm vui, niềm tự hào.

Tại xã Hoằng Hóa, trong dịp này, gần 4,3 tỷ đồng sẽ được trao tận tay gần 43.000 người dân trong xã. Từ chiều ngày 31/8, hàng trăm người dân hào hứng tập trung đến nhà văn hóa nhận món quà 100.000 đồng/người.

Để món quà ý nghĩa đến với tay người dân kịp thời, từ ngày 30/8, UBND xã Hoằng Hóa đã rà soát, lập danh sách nhân khẩu nhận quà của từng hộ gia đình. Đến chiều 31/8, địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt tổ chức phát quà mừng Tết Độc lập cho Nhân dân tại các nhà văn hóa với tinh thần khẩn trương, chu đáo, công khai và minh bạch.

Ông Lê Văn Vần, 80 tuổi, một cựu chiến binh sống tại thôn Vinh Sơn, xã Hoằng Hóa xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự rất vui vì gia đình 5 thành viên đều được nhận quà trong dịp lễ Quốc khánh. Món quà chứa đựng ý nghĩa sâu sắc như một lời tri ân, sẻ chia, gắn kết và khơi dậy tinh thần dân tộc trong mỗi người dân, làm cho người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”.

Tại phường Hạc Thành - phường có quy mô dân số đông nhất trên địa bàn tỉnh (hơn 197.140 người), công tác tổ chức tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân diễn ra đồng loạt tại 57 tổ dân phố trên địa bàn.

Tại phường Bỉm Sơn, 35 điểm trao quà cho Nhân dân được bố trí cán bộ công chức, viên chức và lực lượng công an hướng dẫn người dân tận tình, chu đáo, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Mặc dù là kỳ nghỉ lễ, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, công an, quân sự... tại các xã đều được huy động tham gia rà soát, thống kê đối tượng, lập danh sách người được nhận quà một cách chính xác, tránh bỏ sót, trùng lặp; đồng thời trực tiếp tổ chức phát quà đến tận tay từng hộ dân. Chính điều này đã góp phần bảo đảm mọi phần quà được chuyển đến đúng người, đúng đối tượng, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân.

Theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 30/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với tổng số tiền hơn 430,5 tỉ đồng. Mức quà tặng được thực hiện theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể 100.000 đồng/người.

Mọi hoạt động trao tặng quà đều được chính quyền địa phương tổ chức công khai, minh bạch, trực tiếp đến tay từng hộ dân, quyết tâm hoàn thành việc tặng quà Nhân dân trên địa bàn chậm nhất trong ngày 1/9/2025.

Việt Hương