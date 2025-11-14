Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 14/11, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn của xã Lương Sơn và Thường Xuân, tổng kinh phí 160 triệu đồng từ nguồn vận động của Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Chiều ngày 14/11, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn của xã Lương Sơn và Thường Xuân, tổng kinh phí 160 triệu đồng từ nguồn vận động của Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ chị Hà Thị Thân, thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn.

Tại hộ gia đình chị Hà Thị Thân, thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, đoàn đã trao hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng và tặng quà chúc mừng gia đình khánh thành nhà mới. Được biết, chị Thân có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất sớm, ở cùng mẹ chồng và 5 người con trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát trong nhiều năm qua. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hội viên, Hội LHPN xã đã đề xuất với Hội LHPN tỉnh vận động nguồn hỗ trợ gia đình chị Thân xây ngôi nhà mái ấm tình thương. Sau 2 tháng thi công, căn nhà 90m2 đã hoàn thành kiên cố, tổng trị giá 160 triệu đồng, trong đó có nguồn vận động hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh và gia đình, dòng họ, cấp ủy, chính quyền địa phương...

Trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở

Tại hộ gia đình bà Hà Thị Lá, phụ nữ cao tuổi đơn thân thôn Tiến Sơn 1, xã Thường Xuân đang khởi công xây nhà, đoàn Hội LHPN tỉnh đã trao biển hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng. Dự kiến khoảng 2 tháng, căn nhà sẽ hoàn thành với diện tích 40 m2.

Trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở

Tại lễ bàn giao hỗ trợ kinh phí xây mái ấm cho hai hộ, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chia sẻ và động viên các chị và gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ luôn quan tâm, đồng hành hỗ trợ các chị an cư lạc nghiệp.

Trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở

Nhân dịp này, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng một số vật dụng cần thiết cho hai gia đình.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, nhân văn của Hội LHPN tỉnh hướng về cơ sở, về hội viên, phụ nữ khó khăn, lan tỏa việc làm nhân văn hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tổ chức đầu tháng 12/2025.

Lê Hà

