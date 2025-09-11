Trao hàng viện trợ khẩn cấp cho các hộ dân xã Yên Nhân

Sáng 11/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tổ chức trao hàng viện trợ cho 600 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 5 và mưa lũ sau bão tại xã Yên Nhân.

Đại diện Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hàng viện trợ cho người dân xã Yên Nhân.

Hàng viện trợ từ Tổ chức Samaritan’s Purse là hàng hóa mua trong nước, mới 100%. Mỗi suất quà trị giá 2,6 triệu đồng, gồm: đồ dùng gia đình, nhà bếp; vệ sinh cá nhân; thực phẩm và hàng hóa cần thiết. Tổng giá trị chương trình là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đại diện Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ hướng dẫn người dân cách nhận hàng viện trợ.

Hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp bằng hiện vật của Tổ chức Samaritan’s Purse cho Nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, mưa lũ là cần thiết, kịp thời và đúng lúc, có ý nghĩa quan trọng động viên tình thần và giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống.

Người dân tiếp nhận hàng viện trợ.

Người dân phấn khởi nhận hàng viện trợ.

Xã Yên Nhân là địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 5 và mưa lũ xảy ra vào tháng 8/2025. Toàn xã có 326 hộ dân bị ảnh hưởng nặng do bão. Trong đó, có 95 hộ bị ảnh hưởng đến nhà cửa: 21 hộ bị trôi, sập hoàn toàn nhà. Xã đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời, xây dựng phương án và làm tờ trình xin hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 khu tái định cư để hỗ trợ cho người dân.

Hội CTĐ tỉnh trao hỗ trợ cho người dân bị thương do bão.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 2 người dân bị thương do bão số 5.

Được biết, sau khi trao hàng viện trợ cho người dân xã Yên Nhân, Tổ chức Samaritan’s Purse sẽ tiếp tục trao hàng viện trợ cho 300 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 5 và mưa lũ sau bão tại xã Bát Mọt.

Thùy Linh