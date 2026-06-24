HĐBA LHQ thông qua nghị quyết tăng cường truy trách nhiệm các vụ tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa thông qua một nghị quyết nhằm tăng cường cơ chế điều tra và truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng thực hiện hành vi tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình, trong bối cảnh các vụ việc bạo lực nhằm vào binh sĩ gìn giữ hòa bình có xu hướng gia tăng nhưng tỷ lệ truy tố vẫn ở mức thấp.

Các thành viên Hội đồng Bảo an tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ngày 14 tháng 4 năm 2026. Ảnh AP

Nghị quyết được Pakistan và Đan Mạch đồng bảo trợ, với sự ủng hộ của hơn 150 quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường điều tra, thu thập chứng cứ và hỗ trợ truy tố các hành vi bạo lực nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc (LHQ), kể từ năm 1948 đã có khoảng 1.100 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ truy tố các vụ tấn công vẫn được đánh giá là rất thấp.

Nghị quyết mới cho phép Tổng Thư ký LHQ António Guterres triển khai các biện pháp nhằm thu thập thông tin sau các vụ tấn công, đồng thời hỗ trợ quá trình điều tra và truy tố.

Các nước bảo trợ nhấn mạnh thông điệp rằng mọi hành vi tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ không bị bỏ qua và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Đại diện Đan Mạch tại LHQ Christina Lassen khẳng định nghị quyết gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các hành vi tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ không bị dung thứ, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm công lý.

Các binh sĩ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc người Pháp đứng gần cây cầu nối liền miền nam Lebanon với phần còn lại của đất nước, tại Qasmiyeh, Lebanon, ngày 18 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Đại sứ Pakistan tại LHQ Asim Ahmad cho rằng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đang gia tăng về cả số lượng và mức độ phức tạp, do đó cần có cơ chế xử lý hiệu quả hơn thay vì chỉ dừng ở mức chia buồn.

Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng Thư ký LHQ trong vòng 120 ngày trình báo cáo đề xuất các phương án tăng cường cơ chế truy cứu trách nhiệm, nhằm giúp Hội đồng Bảo an đánh giá những khoảng trống hiện có và đưa ra các bước đi tiếp theo.

Theo LHQ, một số tiến bộ đã đạt được trong những năm gần đây, bao gồm việc tăng số lượng cuộc điều tra quốc gia và số đối tượng bị xác định, bắt giữ hoặc xét xử liên quan đến các vụ tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, các quan chức LHQ cũng thừa nhận rằng vẫn cần thêm nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả thực thi.

Bích Hồng