Trái tim người lính, nhịp đập thi nhân

Với người nghệ sĩ, những cuộc dịch chuyển thường là cách để khơi nguồn cảm hứng mới. Nhưng với nhà thơ Lê Văn Vọng, hành trình lớn nhất đời ông đã nằm trọn ở quãng thanh xuân rực lửa. Đó là cuộc dịch chuyển giữa lằn ranh sinh tử nơi chiến trường, để giờ đây khi đất nước bình yên, ông có thể tĩnh tại soi mình vào trang giấy mà thấu tỏ bản ngã.

Nhà thơ Lê Văn Vọng: Một đời lính - Một nghiệp thơ.

Đến với văn chương từ khá sớm, ngay từ bài thơ đầu tiên được in năm 1969, chàng thanh niên Lê Văn Vọng đã tạo được dấu ấn riêng trên văn đàn. Trải qua hơn nửa thế kỷ miệt mài với con chữ, ông đã gây dựng một gia tài văn chương đồ sộ, nơi giao thoa giữa chất thép của người lính và chất tình của người nghệ sĩ. Gia tài ấy kết tinh qua những tập thơ đã trở thành dấu ấn: “Cánh rừng và ngọn gió”, “Đến với tình yêu”, “Mía ngọt cho ai” và “Trường ca Cơn lốc xanh”... Không chỉ dừng lại ở thơ, mảng văn xuôi của ông cũng đậm đặc hơi thở đời sống với những tác phẩm: “Nợ trần gian”, “Có một người con gái”, “Đêm trắng”, “Thung lũng cánh diều”, “Năm tháng chưa xa” và “Hạt mưa xuân”. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng các giải thưởng cao quý: Giải Nhất Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh (1976-1977) cho tập thơ “Người của hôm nay” và Giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng (2000-2005) cho tập thơ “Mía ngọt cho ai”; Giải văn học Sông Mekong năm 2016 và năm 2018; năm 2023 ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật lần V.

Với nhà thơ Lê Văn Vọng, sáng tác văn chương giống như cách ghi chép lại những hồi ức, những trải nghiệm, những trăn trở, suy tư qua lăng kính của người lính chiến trường. Năm 1975, sau khi cùng đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, ông trở lại với cuộc sống đời thường, nhưng tâm hồn chưa bao giờ thực sự rời khỏi trận địa. Văn chương là hiện thân của hình hài, tâm tư những đồng chí, đồng đội, những người lính trong cuộc trường chinh làm Lê Văn Vọng phải đau đáu, bận tâm suốt đời. Sáng tác của ông vì thế mà thường được nhận xét là văn chương của người lính đầy bão táp nhưng không phải bão táp của bom đạn, mà là của những “trận bão lòng”. Giải mã về điều này, ông chia sẻ: “Quãng đời mười năm sống và chiến đấu đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt các sáng tác của tôi. Từ những câu thơ chắt chiu từ nỗi đau đồng đội đến những truyện ngắn hình thành sau mỗi trận đánh, tất cả đều mang đậm dấu ấn của không khí chiến tranh. Đó là những trải nghiệm xương máu, theo sát từng bước chân và thể hiện rõ nét những trăn trở của tôi qua từng giai đoạn”.

Mạch nguồn ấy là vùng biển phường Ngọc Sơn (xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cũ), nơi ký ức tuổi thơ chăn bò, cắt cỏ bên người mẹ nghèo khó đã thấm sâu vào máu thịt nhà thơ. Trên “dải đất hẹp nhất bản đồ Tổ quốc”, nơi mà cuộc sống khắc nghiệt với “Cát đằng trước, cát đằng sau, cát bên phải, cát bên trái...”, ông đã tìm thấy sức mạnh để nhìn cuộc chiến bằng đôi mắt thấu cảm và bao dung.

Đầu năm 2026, ông hoàn thiện cuốn tiểu thuyết “Góc khuất cuộc chiến” - tác phẩm được viết dưới hình thức hồi ức của một cựu chiến binh lấy bối cảnh quê hương ông. Tác phẩm là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện bức tranh cuộc đời, là lời tri ân sâu nặng gửi đến mảnh đất quê hương và những đồng đội một thời vào sinh ra tử. Ở đó, ông soi rọi vào những khoảng lặng thầm kín, nơi tình người và sự hy sinh được tôn vinh một cách chân thực và xúc động nhất.

Nửa thế kỷ cầm bút của nhà thơ Lê Văn Vọng là một hành trình bền bỉ, nơi những rung cảm cá nhân luôn hòa chung nhịp đập với vận mệnh Tổ quốc. Ẩn sau những trang bản thảo dạn dày là bản lĩnh của một người lính bước ra từ khói lửa, mang theo ký ức trận mạc gửi vào từng trang viết. Khối tài sản tinh thần ông tích lũy được không chỉ nằm ở số tác phẩm đã xuất bản, mà quý giá hơn, đó là sự hội tụ của trái tim người lính với nhịp đập thi nhân, một nhịp đập luôn thao thức trước thân phận con người và nặng lòng với dải đất quê hương nắng cháy cát bỏng.

Bài và ảnh: Minh Quyên