“Mong ước kỷ niệm xưa” và mùa chia tay của nhiều thế hệ học trò

Những ngày tháng 5, giai điệu bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” lại vang lên ở nhiều sân trường như một phần không thể thiếu trong mùa chia tay tuổi học trò.

“Mong ước kỷ niệm xưa” - bài hát gợi nhiều ký ức tuổi học trò.

Bài hát được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác năm 1997 cho bộ phim truyền hình “Xin hãy tin em” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Nhưng, “Mong ước kỷ niệm xưa” đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ học trò.

Nhạc sĩ Xuân Phương từng chia sẻ: "Khi viết bài hát này tôi còn rất trẻ, khoảng 23 tuổi. Hồi ấy, tôi mới tốt nghiệp ra trường nên có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Ca từ và giai điệu của bài hát dường như có sẵn trong đầu, tôi chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ghi chúng ra thành bài hoàn chỉnh". Có lẽ vì được viết từ những rung động chân thật mà bài hát vẫn giữ được sức sống bền bỉ suốt nhiều năm qua.

Cũng từ “Mong ước kỷ niệm xưa” mà nhiều thế hệ học trò đã trìu mến gọi Xuân Phương là nhạc sĩ của những hồi ức thanh xuân: trong trẻo, ngọt lành và cũng đầy tiếc nuối. Năm 2022, “Mong ước kỷ niệm xưa” tiếp tục được chọn làm nhạc phim Mỹ nhân thần sách, một tác phẩm mang màu sắc học đường với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Việt Nam và Thái Lan. Điều đó cho thấy, sau nhiều năm, ca khúc vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả trẻ hôm nay.

Em Phạm Phương Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, trước đây em chỉ biết đến “Mong ước kỷ niệm xưa” qua các clip trên mạng xã hội. Nhưng khi chính mình bước vào mùa chia tay cuối cấp, nghe giai điệu bài hát vang lên, em mới cảm nhận rõ cảm giác nghẹn ngào mà nhiều thế hệ học trò từng trải qua. “Những buổi học cuối cùng bao giờ cũng đáng nhớ, không chỉ em mà nhiều bạn học sinh lớp 12, thời điểm này, đều mong ước thời gian quay trở lại”, Phương Anh chia sẻ.

Với nhiều người trưởng thành, bài hát còn là chiếc cầu nối đưa họ trở về những năm tháng cũ. Chị Lê Hiền ở phường Hạc Thành nhớ lại lần đầu nghe ca khúc khi đang học lớp 12, đúng thời điểm bộ phim “Xin hãy tin em” phát sóng trên truyền hình.

“Ngày ấy chưa có điện thoại thông minh như bây giờ. Chúng tôi chỉ lưu giữ kỷ niệm bằng vài tấm ảnh và cuốn sổ lưu bút. Vì thế, mỗi lần nghe bài hát ấy lại có cảm giác tuổi học trò quay về nguyên vẹn”, chị Lê Hiền nói.

Không chỉ gắn với lễ tri ân hay bế giảng cuối cấp, “Mong ước kỷ niệm xưa” còn là ca khúc quen thuộc trong nhiều buổi hội khóa, họp lớp của các thế hệ học sinh. Sau nhiều năm ra trường, mỗi khi giai điệu ấy vang lên vào thời khắc gặp lại, ta càng bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân đã đi qua. Có lẽ vì thế mà bài hát không chỉ thuộc về một mùa chia tay, mà còn trở thành ký ức chung của ngày trở về với lớp cũ, trường xưa.

Nếu học trò nhiều năm trước từng chuyền tay nhau những cuốn lưu bút ép cánh phượng, nắn nót từng dòng chữ trên áo đồng phục, thì học sinh hôm nay lưu giữ thanh xuân bằng video, những đoạn clip trên trang cá nhân hay hàng trăm bức ảnh với đủ concept đa dạng. Mùa chia tay của thời số hóa vì thế mang thêm nhiều nét hiện đại hơn.

Cùng với sự thay đổi của thời đại, âm nhạc tuổi học trò cũng mang thêm nhiều màu sắc mới. Nếu trước đây, những ca khúc như “Mong ước kỷ niệm xưa” hay “Tình thơ” (Hoài An) nhẹ nhàng và giàu chất thơ, thì học sinh hôm nay tìm thấy mình trong những bài hát có tiết tấu hiện đại như “Tháng năm không quên” (nhóm nhạc H2K), “Tháng năm không trở lại” (nhóm nhạc The Wall Nutszz) , “Những ngày học cuối” (Thế Bảo) hay “Hết giờ học cuối” (Juyy Otit). Những tác phẩm này đều có giai điệu hiện đại, cách xử lý nhịp phách gãy gọn, hoặc tiết tấu nhanh, kết hợp với rap trẻ trung.

Thế nhưng, dù ở thế hệ nào, khoảnh khắc rời xa mái trường vẫn luôn dâng đầy cảm xúc. Vẫn là những cái ôm thật chặt nơi sân trường tháng 5 ngập nắng, những tiếng nấc nghẹn ngào sau lời hẹn gặp lại, những lưu luyến nơi chỗ ngồi cũ, hành lang quen và biết bao điều vấn vương chưa kịp nói... Có lẽ vì thế, những bài hát về tuổi học trò, dù mang giai điệu, cách thể hiện ra sao, vẫn có chung nỗi niềm bâng khuâng, lưu luyến trước khoảnh khắc chia xa.

Rồi mùa hè cuối cấp sẽ đi qua, mỗi cô cậu học trò lại bước tiếp trên hành trình riêng của mình. Nhưng ở một sân trường nào đó, mỗi mùa chia tay đến, “Mong ước kỷ niệm xưa” vẫn sẽ vang lên như một giai điệu không thể thiếu của tuổi học trò. Dịu dàng, trong trẻo và đủ khiến ta bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân.

Bài và ảnh: Trần Linh