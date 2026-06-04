Khám phá “ốc đảo mát lạnh” của miền Bắc tại Sa Pa mùa hè này

Trong khi nhiều tỉnh thành miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm thì Fansipan (Sa Pa) vẫn là một “ốc đảo mát lạnh” với nền nhiệt dễ chịu chỉ khoảng 18-22 độ C. Nơi đây còn là thiên đường của triệu đóa hồng và là điểm hội tụ của vô vàn trải nghiệm đáng nhớ từ chân núi lên đến đỉnh trời.

Đây cũng là thời điểm thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam bước vào mùa rực rỡ nhất. Hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa và nhiều giống hoa từ khắp nơi trên thế giới đồng loạt khoe sắc, phủ kín những triền dốc và lối đi dưới chân núi. Thiên đường triệu đóa hồng trở thành điểm check in không thể bỏ lỡ của du khách đến với Fansipan dịp này.

Fansipan mùa này còn hút hồn du khách bởi sắc trắng, hồng, tím của hàng vạn đóa hoa cẩm tú cầu ngay gần khu vực vườn hồng và vườn ngũ sắc. Sự kết hợp của nhiều loài hoa cùng nở rộ biến Fansipan thành một vườn hoa tự nhiên kỳ vĩ hiếm có giữa lòng đại ngàn Tây Bắc.

Cách đó không xa, Bản Mây lại mở ra một lát cắt khác của Sa Pa, bình yên và chứa đựng những câu chuyện văn hóa bản địa sâu sắc. Những nếp nhà gỗ truyền thống nằm nép mình bên sườn núi, khói bếp bảng lảng trong không khí mát lành, tiếng khèn Mông và những điệu múa lời ca rộn rảng giữa không gian Bản Mây. Du khách có thể dừng chân trong những căn nhà của người H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy hay Hà Nhì để tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, nhuộm vải thủ công hoặc thưởng thức những món ăn dân tộc được chế biến ngay tại chỗ.

Không chỉ tái hiện đời sống bản địa, Bản Mây còn là nơi khởi nguồn của hai show diễn nghệ thuật đặc sắc. “Đỉnh thiêng du ký” – chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn đương đại lấy cảm hứng từ văn hóa Tây Bắc – đưa du khách vào hành trình chinh phục đỉnh thiêng đầy cảm xúc.

Còn “Tây Bắc mùa hoa nở” lại mang đến một bức tranh về mùa hoa rực rỡ của núi rừng qua những điệu múa và âm nhạc dân gian được nâng tầm thành nghệ thuật đỉnh cao..“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là show không chỉ mang tính giải trí mà còn kể những câu chuyện về văn hóa Tây Bắc một cách gần gũi và dễ cảm nhận. Đây là trải nghiệm khá khác biệt trong chuyến đi Sa Pa lần này của tôi” - chị Linh Nga, du khách Hà Nội cho biết.

Mùa hè năm nay còn là dịp đặc biệt khi Sun World Fansipan Legend kỷ niệm tròn 10 năm vận hành tuyến cáp treo huyền thoại (2016–2026). Khắp khu du lịch, những tiểu cảnh, mô hình biểu tượng ấn tượng được dựng lên để ghi dấu thập kỷ kiêu hãnh lấy cảm hứng từ cabin cáp treo và cột mốc đỉnh thiêng.

Rời Bản Mây, du khách lên cabin cáp treo nắm giữ 2 kỷ lục Guinness thế giới để bắt đầu hành trình bay qua thung lũng Mường Hoa huyền thoại. Từ trên cao, cả một bức tranh thiên nhiên ngoạn mục hiện ra: núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn, ruộng bậc thang ngút ngàn xanh mướt, và những dải mây trắng lờ lững trôi qua sườn núi.

Đây cũng là lúc du khách có cơ hội chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh ẩn hiện trong mây. Những bậc đá dẫn lối qua Đại tượng Phật A Di Đà, Kim Sơn Bảo Thắng Tự và con đường La Hán tạo nên một hành trình hoàn toàn khác với cảm giác chinh phục vừa trải qua. Tiếng chuông chùa ngân lên giữa núi rừng mang đến sự tĩnh tại hiếm có giữa biển mây Hoàng Liên.

Một trong những khoảnh khắc được nhiều du khách mong chờ là nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan, diễn ra thường xuyên vào tất cả các ngày trong tuần, ngoại trừ thứ Ba. Trong không gian hùng vĩ của độ cao hơn 3.000 mét, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tiếng Quốc ca vang vọng khiến không ít người xúc động.

Khép lại hành trình trên “Nóc nhà Đông Dương”, thế giới ẩm thực đa dạng tại Fansipan lại là mảnh ghép không thể thiếu giúp chuyến đi thêm trọn vẹn. Giữa biển mây bồng bềnh trên đỉnh Fansipan, du khách có thể nhâm nhi một ly cà phê tại Starbucks Fansipan – cửa hàng Starbucks cao nhất châu Á, thưởng thức cacao nóng tại Café Du Soleil hay dừng chân tại khu Food cart Chợ Quê để khám phá những món ăn đậm hương vị vùng cao như phở gà bản, bún cá hồi, bún cá măng cay. Với những du khách đam mê khám phá đa dạng ẩm thực thì nhà hàng Vân Sam với hơn 60 món ăn lấy cảm hứng từ sản vật địa phương là lựa chọn lý tưởng nhất, còn Sharia là điểm đến dành cho những thực khách muốn trải nghiệm ẩm thực Halal giữa khung cảnh núi non hùng vĩ.

Fansipan mùa hè có lẽ không chỉ là nơi để trốn nóng, mà đó còn là nơi người ta đến để thở chậm lại, để nhìn mây trôi qua sườn núi và nhận ra rằng có những vẻ đẹp chỉ hiện ra khi ta thật sự dừng lại.

NL