Tăng cường quản lý, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự chủ động tham mưu của các ngành chức năng và sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đồng thời bảo quản, tu bổ, phục hồi nhằm gìn giữ, ngăn chặn tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục công trình là yếu tố gốc cấu thành di tích tại các di tích trên địa bàn tỉnh (gồm: di tích lịch sử (di tích lưu niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân), di tích khảo cổ, di tích lịch sử cách mạng - kháng chiến, di tích kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng) đang bị xuống cấp nghiêm trọng (trong điều kiện địa phương chưa đủ điều kiện để thực hiện dự án tu bổ tổng thể di tích); góp phần bảo vệ, chống xuống cấp di tích, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của các tầng lớp Nhân dân, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư cho công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa; phát huy giá trị hệ thống di tích, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương, đất nước; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Thanh Hoá đối với du khách trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh yêu cầu định hướng tu bổ trong giai đoạn này tập trung ưu tiên đối với các di tích kiến trúc gỗ truyền thống có niên đại lịch sử, giá trị tiêu biểu; các di tích có hạng mục công trình là yếu tố gốc cấu thành di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, khó xã hội hóa và tại các địa bàn khó khăn.

Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm phù hợp thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Các di tích có tên trong danh mục nhưng chậm triển khai, không hoàn thành thủ tục đầu tư đúng thời hạn theo quy định sẽ bị đưa ra khỏi danh mục hỗ trợ hoặc xem xét giảm mức hỗ trợ trong năm tiếp theo.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)