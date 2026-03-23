Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026:

“Trái tim” công nghiệp và logistics kết nối thế giới

Hai thập kỷ phát triển đã chứng kiến một Nghi Sơn chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng ven biển tiềm năng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng lớn và logistics nhiều triển vọng. Sự hiện diện của các tập đoàn hàng đầu thế giới cùng nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong nước không chỉ tạo nên diện mạo mới cho khu kinh tế trọng điểm, mà còn góp phần định hình cấu trúc phát triển công nghiệp hiện đại, có tính liên kết và lan tỏa cao.

Cảng biển Nghi Sơn từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ.

Công nghiệp nền tảng tạo “nhịp đập” tăng trưởng

Nghi Sơn hôm nay, dấu ấn rõ nét nhất chính là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn đến từ Kuwait, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... Sự hội tụ của các dòng vốn đầu tư đã định vị Nghi Sơn với vai trò trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa. Các sản phẩm chủ lực như xăng dầu, điện, xi măng, thép... từ Nghi Sơn đang giữ vai trò chi phối trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, từ khi đi vào vận hành đến nay, sản lượng điện phát lên lưới quốc gia đã đạt gần 22,9 tỷ kWh, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp quy mô lớn tại khu vực. Đáng chú ý, định hướng vận hành xanh đã được chủ đầu tư xác lập ngay từ những ngày đầu và kiên trì theo đuổi như một chiến lược dài hạn.

Theo ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, doanh nghiệp luôn đặt trọng tâm vào việc nâng cao độ tin cậy vận hành thông qua chủ động xây dựng các phương án kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư dự phòng và tăng cường kiểm soát hệ thống. Song song với đó, các giải pháp chuyển đổi xanh như đồng đốt sinh khối, amoniac, thu giữ và lưu trữ carbon, cũng như tích hợp năng lượng tái tạo đang được nghiên cứu, triển khai từng bước. Đây không chỉ là hướng đi nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, giảm phát thải, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đã phát lên lưới quốc gia gần 22,9 tỷ kWh, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nghi Sơn cũng đang từng bước nâng cấp mạnh mẽ chuỗi giá trị công nghiệp thông qua thu hút các dự án cơ khí chế tạo công nghệ cao. Tại Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn, chỉ sau hơn một năm vận hành, nhiều dòng sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành cơ khí chế tạo và kết cấu thép quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AISC BU; đồng thời tiếp tục triển khai các chuẩn cao hơn như Japan Steel H Grade, EN 1090 EXC4 và ASME R/U/S. Nhiều sản phẩm cơ khí phức tạp như bồn bể, module ngoài khơi phục vụ các dự án điện gió, LNG, hydrogen đã được chế tạo thành công, từng bước tiếp cận và chinh phục các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản...

Theo ông Trịnh Minh Thành, Giám đốc Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn, nhà máy được định vị là cơ sở chiến lược cấp quốc gia và quốc tế, đóng vai trò hạt nhân mở rộng năng lực sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Đại Dũng tại khu vực Bắc Trung bộ. Với quy mô 45ha, công suất 73.000 tấn/năm, đây sẽ là “đòn bẩy” để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp nặng, năng lượng và hạ tầng chiến lược trong nước cũng như quốc tế.

Logistics - “mạch máu” kết nối

Sự cộng hưởng giữa lợi thế công nghiệp, cảng biển và khả năng kết nối vùng đã “ban tặng” cho Nghi Sơn một nền tảng phát triển vững chắc, không chỉ trong thu hút các dự án quy mô lớn mà còn trong tổ chức chuỗi sản xuất - logistics theo hướng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành.

Năm 2025 sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 62 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ, vượt xa mọi kịch bản dự báo; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa qua cảng đang chuyển dịch theo hướng gia tăng nhanh chóng tỷ trọng các nhóm hàng vận chuyển bằng phương thức container hiện đại. Theo số liệu từ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, khối lượng hàng hóa container thông qua Cảng Nghi Sơn đã đạt tới hơn 28.300 TEUs, tăng 35% so với năm 2025.

Nhiều dòng sản phẩm của Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành cơ khí chế tạo và kết cấu thép quốc tế.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì phát triển các tuyến vận tải container, bên cạnh tuyến vận tải quốc tế do CMA-CGM duy trì định kỳ hằng tuần, Cảng Nghi Sơn đang từng bước mở rộng hệ thống dịch vụ, tạo thêm nhiều lựa chọn linh hoạt cho doanh nghiệp. Từ tháng 7/2025, tuyến vận tải container ven biển Nghi Sơn - Hải Phòng do Công ty CP Tập đoàn MacStar chính thức được đưa vào khai thác. Trung bình mỗi chuyến tàu container phục vụ từ 10 - 20 doanh nghiệp trong khu vực, vận chuyển hàng trăm TEU hàng hóa, góp phần gia tăng tính chủ động về thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam Trần Tiến Dũng, với việc kết nối trực tiếp với Cảng Hải Phòng - một trong những cửa ngõ hàng hải lớn của miền Bắc đã mở rộng không gian thị trường cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ Nghi Sơn, cho phép tiếp cận trực tiếp các tuyến vận tải quốc tế đi châu Âu, Địa Trung Hải. Nhờ đó, thời gian vận chuyển được rút ngắn, chi phí logistics giảm đáng kể, từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào vận tải đường bộ - vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận chuyển hiện nay.

"Lợi thế cốt lõi của Nghi Sơn nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp và logistics. Nguồn hàng xuất nhập khẩu dồi dào từ các khu công nghiệp, kết hợp với khả năng kết nối đa phương thức giữa đường bộ, đường thủy và đường biển, không chỉ giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo động lực để Nghi Sơn từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế", ông Dũng khẳng định.

Với định hướng đầu tư và phát triển Nghi Sơn bằng tầm nhìn chiến lược, thu hút đầu tư có chọn lọc, Nghi Sơn đang đứng trước cơ hội bứt phá để hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - logistics hiện đại, gắn kết sâu với chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi những lợi thế tiếp tục được phát huy, Nghi Sơn không chỉ là “trái tim” của kinh tế Thanh Hóa, mà còn trở thành “mắt xích” chiến lược trong hành lang kinh tế Bắc - Nam, cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực Bắc Trung bộ với thế giới.

Bài và ảnh: Minh Hằng