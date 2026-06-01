“Gieo mầm xanh” trên đồng đất xứ Thanh

Chương trình hợp tác ý nghĩa giữa Lendwithcare, Công ty TNHH HUSK Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa không chỉ mang đến nguồn vốn sinh kế cho người dân mà còn gieo vào lòng những nông hộ từng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai niềm tin về một hướng đi bền vững, mở ra hy vọng mới trên đồng đất xứ Thanh - nơi những người nông dân vẫn kiên trì vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bền bỉ giữ màu xanh cho ruộng đồng.

Dự án thúc đẩy sử dụng phân bón hữu cơ, thân thiện với môi trường do Tổ chức TCVM Thanh Hóa phối hợp với Lendwithcare và Công ty TNHH HUSK Việt Nam triển khai.

Cuối tháng 9/2025, hoàn lưu bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) đã gây mưa rất to và gió lớn trên diện rộng tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trong đó có nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước tác động không nhỏ của thiên tai, nhiều hộ nông dân vốn đã chật vật với chi phí sản xuất ngày càng tăng lại tiếp tục rơi vào khó khăn khi đồng đất, mùa màng bị ảnh hưởng nặng nề.

Thấu hiểu những nỗi khó khăn, thử thách của các nông hộ, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị từ nguồn vốn nhân văn, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn, từ tháng 1 đến tháng 4/2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã phối hợp cùng Lendwithcare và Công ty TNHH HUSK Việt Nam (sau đây viết tắt là HUSK Việt Nam) triển khai dự án thúc đẩy sử dụng phân bón hữu cơ, thân thiện với môi trường cho các hộ trồng lúa. 3 hộ nông dân trên địa bàn xã Nông Cống là khách hàng của TCVM Thanh Hóa, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt thiên tai nói trên đã được lựa chọn tham gia mô hình thí điểm.

“Cái bắt tay” của Tổ chức TCVM Thanh Hóa với HUSK Việt Nam, Lendwithcare không đơn thuần tạo nên dự án hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho các nông hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến động thị trường. Quan trọng hơn, dự án hướng đến việc thay đổi tư duy canh tác của người nông dân: từ phụ thuộc vào phân bón hóa học sang tiếp cận các giải pháp nông nghiệp tái tạo, giảm phát thải, cải tạo đất và nâng cao khả năng chống chịu của cây trồng trước biến đổi khí hậu.

Trong đó, HUSK Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển các sản phẩm thông minh từ than sinh học (biochar) với mục tiêu trở thành “chất xúc tác toàn cầu” thúc đẩy nông nghiệp tái tạo. Các sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ góp phần cải tạo đất, tăng độ màu mỡ tự nhiên mà còn giúp giữ ẩm, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm phát thải carbon trong sản xuất nông nghiệp.

Còn Lendwithcare là nền tảng TCVM trực tuyến do CARE International UK sáng lập và vận hành. Ra đời từ năm 2010, Lendwithcare được xây dựng với mục tiêu tạo ra cách tiếp cận, hướng đi mới trên hành trình giảm nghèo bền vững. Không dừng lại ở việc “cho con cá”, Lendwithcare trao cơ hội phát triển bền vững cho những người kinh doanh nhỏ ở các quốc gia đang phát triển.

Là đối tác địa phương, TCVM Thanh Hóa không chỉ hỗ trợ kỹ thuật và sản phẩm đầu vào mà còn đóng vai trò cầu nối đồng hành cùng nông hộ trong suốt quá trình triển khai mô hình. Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã tổ chức 2 buổi hội thảo giới thiệu mô hình và 2 buổi hội thảo trình diễn, tổng kết kết quả bước đầu của dự án với sự tham gia của nông dân và cán bộ kỹ thuật địa phương. Từ khảo sát thực tế, lựa chọn hộ tham gia, tổ chức tập huấn, theo dõi sinh trưởng cây trồng đến hỗ trợ tài chính, tất cả đều được thực hiện với mục tiêu giúp người dân có thể tiếp cận một phương thức sản xuất mới mà không bị áp lực lớn về chi phí.

Sau những nỗ lực, cố gắng, mô hình ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Cây lúa sinh trưởng tốt, đẻ nhánh mạnh, lá dày và khỏe hơn nhờ hàm lượng silic cao trong đất được cải thiện, năng suất tăng. Đặc biệt, mô hình cho thấy khả năng tăng sức chống chịu của cây lúa trước sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi; việc kiểm soát bệnh đạo ôn đạt hiệu quả tích cực, không xuất hiện tình trạng lây lan sau xử lý. Điều đó tạo thêm động lực, niềm tin cho người dân về hiệu quả của phương thức canh tác mới.

Từ những kết quả tích cực ban đầu, trong thời gian tới, Tổ chức TCVM Thanh Hóa dự kiến mở rộng đối tượng tiếp cận phân bón hữu cơ, thân thiện với môi trường tới các nông hộ trồng mía tại các huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Song song với đó, đơn vị cũng đang nghiên cứu thiết kế sản phẩm “Vay nông vụ” nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính phục vụ xu hướng nông nghiệp xanh của khách hàng. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính toàn diện gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.

Trong nhiều năm qua, Tổ chức TCVM Thanh Hóa được biết đến là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính cho phụ nữ, hộ gia đình thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vai trò của TCVM ngày nay đã vượt xa ý nghĩa của những khoản vay truyền thống. Thông qua các chương trình hợp tác với đối tác quốc tế và doanh nghiệp phát triển bền vững, TCVM Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò là một tổ chức tài chính hướng tới tác động xã hội và môi trường. Dự án hợp tác với Lendwithcare và HUSK Việt Nam là minh chứng rõ nét cho định hướng ấy. Không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn lực tài chính, chương trình còn góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao nhận thức về nông nghiệp xanh và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững tại khu vực nông thôn. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành tài chính toàn cầu ngày càng quan tâm tới “tín dụng xanh”, mô hình này cho thấy TCVM hoàn toàn có thể trở thành động lực thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp phát thải thấp ngay từ cấp cộng đồng.

Bài và ảnh: Thùy Anh