Nắng nóng gay gắt, khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm để tránh hóa đơn tăng cao

Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị sinh hoạt khác làm sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình gia tăng đáng kể, kéo theo nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao trong thời gian tới nếu không sử dụng điện hợp lý.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), ngày 25/5/2026, sản lượng điện tiêu thụ tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do đơn vị quản lý lần đầu tiên vượt mốc 400 triệu kWh/ngày, đạt 418,503 triệu kWh. Cùng ngày, công suất cực đại toàn miền Bắc đạt 20.471,92 MW, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước diễn biến phụ tải tăng cao trong mùa nắng nóng, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm kiểm soát chi phí sinh hoạt và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Theo đó, người dân nên cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa; vệ sinh định kỳ điều hòa và các thiết bị làm mát để nâng cao hiệu suất hoạt động. Đồng thời, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế vận hành cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn trong các khung giờ cao điểm.

EVNNPC cũng khuyến khích các hộ gia đình nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí điện năng, đồng thời góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Theo EVNNPC, mỗi hành động tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí cho gia đình mà còn góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh trong cao điểm mùa nắng nóng./.

Theo TTXVN

