Top 5 quán bánh canh tôm tít Nha Trang ngon hấp dẫn được nhiều thực khách yêu thích

Bánh canh tôm tít cũng là món ăn được đông đảo du khách tìm kiếm khi ghé thăm thành phố biển Nha Trang. Sợi bánh canh mềm dai, nước dùng ngọt thanh từ hải sản kết hợp cùng phần tôm tít chắc thịt tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn. Nếu đang tìm một địa chỉ thưởng thức món ăn này, dưới đây là 5 quán bánh canh tôm tít Nha Trang được nhiều thực khách đánh giá cao.

1. Bánh canh tôm tít Nha Trang Thiên Ân

Địa chỉ: 65 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00 Giá tham khảo: 25.000 - 55.000 VNĐ Hotline: 0903 563 564 Fanpage: facebook.com/profile.php?id=100067040031686

Nếu hỏi người dân địa phương đâu là quán bánh canh tôm tít đáng thử tại Nha Trang, Thiên Ân luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Quán đã hoạt động nhiều năm và trở thành địa chỉ quen thuộc của cả người dân bản địa lẫn khách du lịch nhờ chất lượng món ăn ổn định cùng mức giá hợp lý.

Điểm tạo nên sự khác biệt của Thiên Ân nằm ở việc lựa chọn nguyên liệu tươi mỗi ngày. Tôm tít được tuyển chọn kỹ, ưu tiên những con chắc thịt, sau khi hấp vừa chín sẽ được bóc vỏ thủ công để giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Nhờ đó, từng miếng tôm vẫn giữ được độ dai, thơm và không bị khô khi thưởng thức.

Không chỉ có tôm tít, quán còn phục vụ đầy đủ chả cá chiên, giò heo, trứng cút và sợi bánh canh mềm dai. Chả cá được làm từ cá tươi nên có độ dẻo tự nhiên, thơm nhẹ và không bị bột. Giò heo được hầm mềm nhưng không ngấy, kết hợp hài hòa với phần nước dùng trong veo, tạo nên tô bánh canh đầy đặn và hấp dẫn.

Nước dùng cũng là yếu tố giúp Thiên Ân ghi điểm với thực khách. Thay vì sử dụng nhiều gia vị để tạo vị ngọt, quán ninh nước dùng từ xương cùng nguyên liệu hải sản trong nhiều giờ, mang đến vị ngọt thanh tự nhiên và hậu vị đậm đà. Khi ăn cùng chút tiêu, hành lá, chanh và nước mắm ớt, hương vị càng trở nên tròn vị.

Không gian quán tuy không quá lớn nhưng luôn sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, món ăn lên đều ngay cả vào giờ cao điểm. Với mức giá chỉ từ 25.000 đồng cho một tô bánh canh chất lượng, Thiên Ân là lựa chọn phù hợp cho cả bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Đây cũng là lý do nhiều du khách sau khi thưởng thức đều quay lại trong những ngày tiếp theo hoặc giới thiệu cho bạn bè khi có dịp đến Nha Trang.

2. Bánh canh ghẹ Hồng Phúc

Địa chỉ: 116 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00 Giá tham khảo: 25.000 - 90.000 VNĐ

Hồng Phúc là địa chỉ quen thuộc dành cho những ai yêu thích bánh canh hải sản. Ngoài bánh canh ghẹ, quán còn phục vụ bánh canh tôm tít và thực khách có thể lựa chọn kết hợp cả hai loại hải sản trong cùng một tô. Nước dùng được nấu trong, vị ngọt tự nhiên, sợi bánh canh mềm vừa phải và phần hải sản luôn đảm bảo độ tươi ngon. Không gian rộng rãi, sạch sẽ cùng phong cách phục vụ nhanh chóng cũng là điểm cộng giúp quán luôn đông khách.

3. Bánh canh tôm tít ghẹ Tháp Bà

Địa chỉ: 61 Tháp Bà, Nha Trang, Khánh Hòa Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00 Giá tham khảo: 50.000 - 70.000 VNĐ

Nằm gần khu di tích Tháp Bà Ponagar, quán thuận tiện để ghé thưởng thức sau khi tham quan. Bánh canh ở đây nổi bật với sự kết hợp giữa tôm tít và ghẹ tươi, nước dùng đậm vị hải sản nhưng vẫn giữ được độ thanh. Không gian thoáng mát, phục vụ nhanh và khẩu phần khá đầy đặn, phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình.

4. Bánh canh ghẹ bột lọc tôm tít

Địa chỉ: 105 Đàm Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00 Giá tham khảo: 45.000 - 65.000 VNĐ

Khác với nhiều quán khác, địa chỉ này sử dụng bánh canh bột lọc trong, dai và có độ sần đặc trưng. Tôm tít và ghẹ được sơ chế kỹ, thịt chắc ngọt, kết hợp với phần nước dùng đậm vị tạo nên hương vị riêng. Quán có không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, thích hợp cho những ai muốn đổi vị với kiểu bánh canh truyền thống.

5. Bánh canh tôm tít Bà Lộc

Địa chỉ: 48 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa Giờ mở cửa: 06:00 – 13:00 Giá tham khảo: 35.000 – 50.000 VNĐ

Bà Lộc là quán ăn gia đình đã bán nhiều năm tại Nha Trang và chỉ phục vụ vào buổi sáng đến đầu giờ chiều. Tô bánh canh không quá cầu kỳ nhưng ghi điểm nhờ phần nước dùng thanh, sợi bánh mềm và tôm tít tươi ngọt. Dù không gian khá nhỏ, quán vẫn thu hút đông khách địa phương nhờ hương vị ổn định và mức giá phải chăng.

Bánh canh tôm tít là một trong những món ăn mang đậm hương vị biển mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến Nha Trang. Mỗi quán đều có cách chế biến và hương vị riêng, đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau. Nếu muốn thưởng thức một tô bánh canh đầy đủ, nguyên liệu tươi ngon, nước dùng ngọt thanh cùng mức giá hợp lý, Bánh canh tôm tít Thiên Ân là địa chỉ rất đáng để trải nghiệm. Bên cạnh đó, Hồng Phúc, Tháp Bà, Bánh canh ghẹ bột lọc tôm tít và Bà Lộc cũng là những lựa chọn hấp dẫn giúp bạn khám phá thêm nét đặc sắc của ẩm thực Nha Trang.

Quang Trung