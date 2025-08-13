Khám phá đặc sản biển Nha Trang: Top 6 quán bánh canh ghẹ hút khách gần xa

Nha Trang không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xanh ngọc mà còn níu chân du khách bằng vô vàn món ăn ngon. Trong đó, bánh canh ghẹ là món ăn “đậm chất biển” mà bất cứ ai đặt chân đến cũng nên thử ít nhất một lần. Từ những quán nhỏ bình dân đến những không gian rộng rãi, món ăn này luôn mang lại sự hài lòng nhờ sợi bánh dai mềm, nước dùng ngọt thanh và thịt ghẹ chắc ngọt. Dưới đây là danh sách những quán bánh canh ghẹ đang được nhiều người yêu thích nhất hiện nay.

1. Bánh canh ghẹ Hồng Phúc – Đậm vị biển, chất lượng ổn định qua năm tháng

Không gian tại Hồng Phúc rộng rãi, thoáng đãng, được dọn dẹp sạch sẽ suốt ngày. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, còn cô chủ thì luôn niềm nở, sẵn sàng trò chuyện và gợi ý món phù hợp cho từng khách.

Điểm đặc biệt của Hồng Phúc là tô bánh canh ghẹ đầy ắp thịt ghẹ đã được bóc vỏ sẵn, thịt chắc, ngọt và không hề tanh. Nước dùng được ninh từ xương ghẹ và đầu tôm, kết hợp thêm rau củ tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, không bị ngấy hay gắt cổ. Mùi hành phi thơm lừng quyện cùng mùi hải sản khiến ai đi ngang cũng muốn dừng lại thưởng thức.

Quán còn có nhiều biến tấu hấp dẫn như bánh canh ghẹ chả cá, ghẹ sứa, ghẹ mực hoặc combo topping với đầy đủ hải sản. Sợi bánh canh được làm thủ công, mềm dai và không bị bở khi ngâm lâu. Với mức giá chỉ từ 25.000đ, Hồng Phúc được đánh giá là một trong những quán “ngon – bổ – rẻ” hiếm hoi giữ chất lượng ổn định qua nhiều năm.

Chính sự chỉn chu trong từng khâu từ nguyên liệu đến cách phục vụ đã giúp Hồng Phúc giữ chân cả khách du lịch lẫn người dân địa phương. Nhiều thực khách cho biết, dù đã ăn ở đây nhiều lần nhưng hương vị vẫn y như lần đầu, một điều không dễ thấy trong thời buổi cạnh tranh ẩm thực hiện nay.

Địa chỉ: 116 Ngô Gia Tự, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 06h00 – 20h00

Giá tham khảo: 25.000 – 90.000 VNĐ

Fanpage: facebook.com/profile.php?id=61564831109849

2. Bánh canh ghẹ Dương Hiến Quyền – Quán bình dân, hương vị chuẩn

Nằm ở khu vực Ba Làng, cách trung tâm khoảng 7km, quán vẫn luôn đông khách nhờ hương vị truyền thống. Ghẹ được chọn kỹ, tươi ngon, nước dùng thanh ngọt từ xương và hải sản, không lạm dụng gia vị.

Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng, sạch sẽ. Mặc dù không quá cầu kỳ về hình thức, nhưng chất lượng món ăn lại đủ sức níu chân thực khách.

Địa chỉ: 150 Dương Hiến Quyền, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang

Giờ mở cửa: 06h00 – 11h00

Giá tham khảo: 30.000 – 50.000 VNĐ

3. Bánh canh ghẹ Tiền Giang – Ngon rẻ, lúc nào cũng đông

Quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng luôn tấp nập khách, đặc biệt là vào buổi chiều. Nước dùng đậm đà, ghẹ tươi, chả cá dai và trứng cút hòa quyện tạo nên tô bánh canh hấp dẫn.

Bạn có thể chọn bánh canh bột lọc, bánh canh gạo hoặc bún tùy sở thích mà không lo chênh lệch giá. Đây là địa chỉ quen thuộc của học sinh, sinh viên và người lao động.

Địa chỉ: 07 Tiền Giang, P. Phước Tân, TP. Nha Trang

Giờ mở cửa: 14h00 – xế chiều

Giá tham khảo: 20.000 – 30.000 VNĐ

4. Quán Nhỏ – “Món phụ” nhưng đủ sức gây thương nhớ

Dù nổi tiếng với bún đậu mắm tôm, bánh canh ghẹ tại Quán Nhỏ vẫn có lượng khách riêng. Nước dùng thanh ngọt, ghẹ chắc thịt, không tanh, kết hợp cùng sợi bánh dai nhẹ, tạo nên hương vị hài hòa.

Không gian mộc mạc, thoáng mát, thích hợp để thưởng thức bữa nhẹ chiều cùng bạn bè. Tuy nhiên, bánh canh ghẹ chỉ bán từ 16h và không bán Chủ Nhật nên bạn cần chú ý thời gian.

Địa chỉ: 10 Nguyễn Trường Tộ, P. Xương Huân, TP. Nha Trang

Giờ mở cửa: 11h00 – 21h00 (bánh canh ghẹ từ 16h, thứ 2 – thứ 7)

Giá tham khảo: 40.000 – 60.000 VNĐ

5. Bánh canh ghẹ Cô Sáu – Vị ngọt từ biển cả

Cô Sáu là quán bình dân nhưng luôn giữ được hương vị đậm đà. Ghẹ được chế biến ngay khi khách gọi món, đảm bảo độ tươi và ngọt thịt.

Tô bánh canh tại đây có nhiều lựa chọn topping như chả cá, trứng cút, sứa... với mức giá phải chăng, phù hợp nhiều đối tượng khách.

Địa chỉ: 42 Yersin, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang

Giờ mở cửa: 06h30 – 21h00

Giá tham khảo: 30.000 – 60.000 VNĐ

6. Bánh canh ghẹ Cô Ba Miền Biển – Không gian rộng, món ngon phong phú

Cô Ba Miền Biển gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thoáng mát, thích hợp cho nhóm đông người. Ngoài bánh canh ghẹ, thực đơn còn có bún mắm nêm, mì quảng tôm tít, cơm tấm và nhiều đặc sản Nha Trang khác.

Tô bánh canh ghẹ tại đây đầy đủ topping, ghẹ chắc thịt, sợi bánh mềm dai, nước dùng vừa miệng. Ngoài ăn tại chỗ, bạn còn có thể mua các loại đặc sản đóng gói như chả mực, nem chua để làm quà.

Địa chỉ: 110 Thích Quảng Đức, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

Giờ mở cửa: 06h00 – 22h00

Giá tham khảo: 50.000 – 190.000 VNĐ

Bánh canh ghẹ không chỉ là một món ăn ngon mà còn là cách để cảm nhận hương vị biển cả ngay giữa lòng phố Nha Trang. Mỗi quán trong danh sách trên đều mang nét riêng, từ cách chế biến đến không gian phục vụ. Trong đó, Hồng Phúc nổi bật nhờ hương vị ổn định, giá hợp lý và không gian sạch đẹp. Dù chọn quán bình dân hay không gian rộng rãi, bạn đều có thể tìm thấy một tô bánh canh ghẹ vừa ý. Hãy lưu ngay những địa chỉ này để chuyến khám phá ẩm thực Nha Trang của bạn thêm trọn vẹn.

Quang Trung