“Bắt bệnh” tủ lạnh, sửa chữa tủ lạnh tại nhà với Trung tâm Điện lạnh Hà Nội 24H

Tủ lạnh được xem là một thiết bị rất quan trọng của mỗi gia đình trong cuộc sống hằng ngày giúp đảm bảo thực phẩm luôn được tươi ngon và bảo vệ sức khỏe của mỗi người trong gia đình.

Thế nhưng, sau một thời gian sử dụng thiết bị tủ lạnh có thể gặp những hư hỏng như không làm lạnh không lên nguồn không đông đá hoặc có tiếng ồn to khó chịu. Khi đó việc tìm tới một địa chỉ sửa tủ lạnh chuyên nghiệp và uy tín tại Hà Nội là điều vô cùng quan trọng.

Nếu bạn đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội và đang muốn tìm kiếm một dịch vụ tủ lạnh chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay tới trung tâm điện lạnh Hà Nội 24h với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh, trung tâm cam kết mang lại cho khách hàng một dịch vụ nhanh chóng và chất lượng tốt nhất.

Những triệu chứng cho thấy tủ lạnh của bạn cần được khắc phục ngay, nếu không sẽ xảy ra những phiền toái khó chịu. Dưới đây là một số sự cố phổ biến mà bạn phải cần chú ý:

Tủ lạnh không làm lạnh hoặc không đông đá

Đây là dấu hiệu thường gặp nhất cho thấy hệ thống tủ lạnh của bạn đang gặp một số vấn đề về gas hoặc bộ phận phản xả đá bị lỗi.

Tủ lạnh bị chảy nhiều nước ra ngoài

Hiện tượng này xảy ra khi đường ống thoát nước của tủ đang bị tắc ở cửa bị hở hay nước thải quá đầy, khiến cho nước sẽ tràn ra sàn gây mất vệ sinh và nguy nguy hiểm cho người sử dụng.

Tủ lạnh có tiếng ồn bất thường

Máy nén hay còn gọi tủ lạnh hoạt động quá tải, quạt gió bị hỏng hoặc các linh kiện bên trong và chạm vào nhau. Khi tiếng ồn quá to, sẽ gây cảnh báo đến các bộ phận bên trong đang gặp những sự cố nghiêm trọng.

Tủ lạnh có đèn không sáng dù đang chạy

Có thể là công tắc cửa đang gặp vấn đề hoặc đèn đang bị chạy, dù đây là lỗi nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo quản thực phẩm và trải nghiệm sử dụng thiết bị.

Tủ lạnh bị đóng tuyết trong quá trình hoạt động

Lỗi này thường xảy ra do các tủ lạnh không có chức năng xả đá hoặc bộ phận đang bị gặp sự cố, khi đó tuyết bám sẽ không thể thoát được, chiếm hết không gian khiến cho việc làm lạnh sẽ không còn hiệu quả gây tổn nhiều điện năng tiêu thụ.

Lý do khách hàng nên lựa chọn dịch vụ sửa tủ lạnh của Trung Tâm Điện Lạnh Hà Nội 24H

Khi tủ lạnh của gia đình bạn gặp những sự cố bất chợt, các bạn cố gắng tìm kiếm một đơn vị sửa chữa uy tín giá rẻ tại nhà thì trung tâm điện lạnh Hà Nội 24h chính là địa chỉ cam kết mang lại cho bạn sự hài lòng tuyệt đối:

Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn cao cũng như xử lý được nhiều loại tủ lạnh của tủ lạnh từ loài dân dụng cho cao cấp như: Toshiba, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Electrolux, Aqua, Sanyo...

Mọi linh kiện cung cấp đều cam kết chính hãng 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và thiết bị luôn bền bỉ.

Dịch vụ nhanh chóng hiệu quả tại nhà chị sau 15 phút

Hệ thống chi nhánh trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H tiếp nhận mọi yêu cầu của khách hàng và giải nhanh trong ngay trong một lần tránh phiền toái tới cho khách hàng.

Chi phí sửa chữa hợp lý minh bạch

Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra công khai chi tiết báo giá rõ ràng để khách hàng nắm được và chủ động và trong quá trình sửa chữa.

Bảo hành dài hạn dịch vụ sau khi sửa chữa

Trung tâm luôn có chính sách bảo hành dài hạn nhất là công việc thay thế linh kiện sẽ được với nhà sản xuất.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp và minh bạch trong dịch vụ sửa tủ lạnh tại Hà Nội

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H luôn xây dựng một quy trình làm việc như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận mọi thông tin của khách hàng

- Bước 2: Nhân viên kỹ thuật có mặt tại nhà báo giá

- Bước 3:Hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng

- Bước 4: Nghiệm thu và thanh toán khi đã hoàn thành

Cách sử dụng và bảo quản tủ lạnh hiệu quả - chuyên gia Trung Tâm Điện Lạnh Hà Nội 24H mách bạn

Để tủ lạnh luôn được hoạt động bền bỉ, khách hàng nên lưu ý một số điều quan trọng như sau đây:

Thực hiện vệ sinh tủ lạnh theo định kỳ, lau chùi bên trong của tủ lạnh ít nhất 1 đến 2 tháng trên một lần để lại khỏi hay bụi bẩn bám vào xung quanh.

Sắp xếp lại toàn bộ thực phẩm và không nhồi nhét quá nhiều vào tủ lạnh khiến cho luồng không lưu thông tốt.

Hạn chế mở tủ lạnh quá lâu, bởi vì khi bạn mở tủ lạnh quá lâu hoặc thường xuyên sẽ gây thất thoát hơi lạnh khiến tủ lạnh sẽ phải hoạt động bình thường.

Kiểm tra lại gioăng tủ lạnh khi mở ra, nếu thấy hở cũng sẽ làm mất hơi lạnh và khiến cho tủ lạnh mất chế độ làm lạnh đồ ăn cũng sẽ không bảo quản tốt.

Nếu tủ lạnh gấp bất cứ những sự cố gì bạn nên trực tiếp liên hệ cho trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H để kịp thời hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và chuyên nghiệp nhất.

Liên hệ dịch vụ sửa tủ lạnh tại Hà Nội:

- Hotline: 0949.950.499

- Website: https://trungtamdienlanhhanoi24h.vn/

- Trụ sở: 109 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hà Đông, Hà Nội.