PAC Và Polymer – Nền tảng của quá trình keo tụ và tạo bông

Trong xử lý nước thải, việc loại bỏ các chất rắn lơ lửng và chất hữu cơ là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng nước đầu ra. Hai loại hóa chất đóng vai trò chính trong giai đoạn này là PAC và Polymer.

Nguyên lý keo tụ của PAC

PAC là muối nhôm polymer, khi vào nước sẽ tạo ra các ion Al3+ có khả năng trung hòa điện tích của các hạt keo mang điện âm.

Quá trình này giúp:

Giảm lực đẩy giữa các hạt

Tạo điều kiện để các hạt kết dính với nhau

So với phèn nhôm truyền thống, PAC có hiệu quả cao hơn và ít phụ thuộc vào pH.

Vai trò của Polymer trong tạo bông

Sau khi PAC tạo ra các vi bông nhỏ, Polymer sẽ đóng vai trò “cầu nối” giúp các bông cặn kết dính thành khối lớn hơn.

Nhờ đó:

Tăng tốc độ lắng

Giảm độ đục

Giảm lượng bùn phát sinh

Phân loại Polymer và cách lựa chọn

Polymer anion: dùng cho nước thải vô cơ

Polymer cation: dùng cho nước thải hữu cơ

Polymer không ion: dùng trong trường hợp đặc biệt

Việc lựa chọn đúng loại Polymer là yếu tố quyết định hiệu quả xử lý.

Quy trình chuẩn trong thực tế

Một quy trình điển hình gồm:

Điều chỉnh pH Châm PAC Khuấy trộn nhanh Châm Polymer Khuấy chậm Lắng

Mỗi bước đều cần được kiểm soát chặt chẽ để đạt hiệu quả tối ưu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả

pH của nước

nhiệt độ

thời gian khuấy

liều lượng hóa chất

Việc kiểm soát các yếu tố này giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả xử lý.

Những sai lầm thường gặp

Dùng sai loại Polymer

Pha Polymer không đúng cách

Châm sai thứ tự

Không thử nghiệm trước

Vai trò của tư vấn kỹ thuật

