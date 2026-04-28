PAC Và Polymer – Nền tảng của quá trình keo tụ và tạo bông
Trong xử lý nước thải, việc loại bỏ các chất rắn lơ lửng và chất hữu cơ là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng nước đầu ra. Hai loại hóa chất đóng vai trò chính trong giai đoạn này là PAC và Polymer.
Nguyên lý keo tụ của PAC
PAC là muối nhôm polymer, khi vào nước sẽ tạo ra các ion Al3+ có khả năng trung hòa điện tích của các hạt keo mang điện âm.
Quá trình này giúp:
Giảm lực đẩy giữa các hạt
Tạo điều kiện để các hạt kết dính với nhau
So với phèn nhôm truyền thống, PAC có hiệu quả cao hơn và ít phụ thuộc vào pH.
Vai trò của Polymer trong tạo bông
Sau khi PAC tạo ra các vi bông nhỏ, Polymer sẽ đóng vai trò “cầu nối” giúp các bông cặn kết dính thành khối lớn hơn.
Nhờ đó:
Tăng tốc độ lắng
Giảm độ đục
Giảm lượng bùn phát sinh
Phân loại Polymer và cách lựa chọn
Polymer anion: dùng cho nước thải vô cơ
Polymer cation: dùng cho nước thải hữu cơ
Polymer không ion: dùng trong trường hợp đặc biệt
Việc lựa chọn đúng loại Polymer là yếu tố quyết định hiệu quả xử lý.
Quy trình chuẩn trong thực tế
Một quy trình điển hình gồm:
Điều chỉnh pH
Châm PAC
Khuấy trộn nhanh
Châm Polymer
Khuấy chậm
Lắng
Mỗi bước đều cần được kiểm soát chặt chẽ để đạt hiệu quả tối ưu.
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
pH của nước
nhiệt độ
thời gian khuấy
liều lượng hóa chất
Việc kiểm soát các yếu tố này giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả xử lý.
Những sai lầm thường gặp
Dùng sai loại Polymer
Pha Polymer không đúng cách
Châm sai thứ tự
Không thử nghiệm trước
Vai trò của tư vấn kỹ thuật
Hóa Chất Thuận Nam là đơn vị cung cấp các nhóm hoá chất công nghiệp, hoá chất xử lý nước, hoá chất nông nghiệp, hỗ trợ khách hàng từ khâu test mẫu đến vận hành thực tế, giúp tối ưu chi phí và hiệu quả.
