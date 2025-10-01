Tổng Tư lệnh Abdolrahim Mousavi: Quân đội Iran đạt mức sẵn sàng cao nhất

Trong bối cảnh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi đã vừa có chuyến thị sát quan trọng tại Bandar Abbas. Tại đây, ông trực tiếp đến thăm các đơn vị tàu nổi, tàu ngầm, biệt kích và không quân của Hải quân Iran, đồng thời kiểm tra các lực lượng chiến đấu và tác chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, trước khi họp với các chỉ huy chủ chốt.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi. Ảnh: IRNA.

Phát biểu trước các binh sĩ, Tướng Mousavi nhấn mạnh: “Lực lượng chiến lược này luôn sẵn sàng chiến đấu trên biển, trên bộ và trên không. Các thủy thủ ở miền Nam đất nước đã chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành mọi nhiệm vụ, trong khi các kế hoạch phòng thủ và tấn công liên tục được cập nhật, huấn luyện”. Ông cũng ca ngợi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) với “sự kết hợp giữa niềm tin, động lực, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần thánh chiến và tinh thần cách mạng”, khẳng định lực lượng này đã đạt “mức độ sẵn sàng 100% trong cả phòng thủ và tấn công”.

Nhắc đến những diễn biến gần đây, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi lưu ý đến những tiến triển đạt được trong thời gian ngắn kể từ khi Israel và Mỹ phát động tấn công các cơ sở hạt nhân của quốc gia này hồi tháng 6. Ông khẳng định: “Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay phản ánh sự chuẩn bị phi thường cho một cuộc đối đầu tiềm tàng”.

Trước đó, ngày 13/6, Israel mở cuộc tấn công vào Iran, kéo dài 12 ngày và khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có các chỉ huy quân sự, nhà khoa học hạt nhân và dân thường. Mỹ được cho là đã hỗ trợ Israel, trong đó có các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.

Đáp trả, Lực lượng vũ trang Iran đã nhắm mục tiêu vào hàng loạt địa điểm chiến lược, cũng như căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ ở Qatar. Sau nỗ lực trung gian của Mỹ, Iran và Israel chấp thuận lệnh ngừng bắn vào ngày 24-6, với việc cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc xung đột.

Minh Phương

Nguồn: MNA, Press TV, Mehr News Agency