Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại an ninh và xung đột toàn cầu

Ngày 25/9, phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về trí tuệ nhân tạo và hòa bình, an ninh quốc tế, Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo, trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại an ninh và xung đột toàn cầu.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: The AA.com

Khi đề cập tới những lợi ích tiềm năng của AI, Tổng Thư ký LHQ cũng chỉ ra những nguy hiểm nghiêm trọng nếu công nghệ này không được kiểm soát. Ông Antonio Guterres cho rằng, các cuộc xung đột toàn cầu gần đây là “nơi thử nghiệm” cho việc vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về quy định quốc tế để đảm bảo công nghệ được sử dụng một cách có trách nhiệm. Ông phát biểu: “nếu được sử dụng một cách có trách nhiệm, AI có thể tăng cường khả năng phòng ngừa và bảo vệ. Nhưng nếu không có rào chắn, nó cũng có thể bị biến thành vũ khí. Các cuộc tấn công mạng được hỗ trợ bởi AI có thể làm gián đoạn hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng chỉ trong vài phút. Đổi mới sáng tạo phải phục vụ nhân loại, chứ không phải làm suy yếu nhân loại”.

Theo ông Antonio Guterres, các bước mà LHQ đã thực hiện bao gồm việc thành lập một Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI và Đối thoại toàn cầu hằng năm về quản trị AI. Tổng Thư ký LHQ đã vạch ra 4 ưu tiên cho cộng đồng toàn cầu. Thứ nhất là việc bảo vệ quyền kiểm soát của con người đối với vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhấn mạnh rằng, việc sử dụng AI cho mục đích quân sự phải tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Thứ hai, ông kêu gọi xây dựng các khuôn khổ pháp lý toàn cầu thống nhất, đảm bảo các hệ thống AI được quản lý “từ thiết kế, triển khai đến ngừng hoạt động”. Các ứng dụng quân sự phải được quy định rõ ràng, thông qua các đánh giá pháp lý, trách nhiệm giải trình của con người và các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng; Tầm quan trọng của việc bảo vệ tính toàn vẹn thông tin là ưu tiên thứ ba.

Cuối cùng, Tổng thư ký LHQ kêu gọi thu hẹp khoảng cách năng lực AI và nhấn mạnh, công nghệ nên thúc đẩy phát triển bền vững và hòa bình thay vì làm gia tăng bất bình đẳng.

Lê Hà (theo UN News)