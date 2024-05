OpenAI ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo nâng cấp để hỗ trợ ChatGPT

GPT-4o có các khả năng như phiên bản trước về xử lý văn bản, lập luận và trí thông minh lập trình, đồng thời đặt ra tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành đối với hội thoại đa ngôn ngữ, âm thanh và hình ảnh.

Giám đốc Công nghệ Mira Murati phát biểu tại sự kiện ra mắt GPT-4o. (Nguồn: OpenAI)

OpenAI ngày 14/5 đã ra mắt phiên bản hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nền tảng cho công cụ nổi tiếng của công ty này là ChatGPT, đồng thời cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng.

Bản cập nhật cho sản phẩm hàng đầu của OpenAI này được ra mắt chỉ một ngày trước khi Google dự kiến công bố các thông tin về Gemini, công cụ AI riêng của “gã khổng lồ” tìm kiếm này đang cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.

Tại sự kiện ra mắt ở San Francisco, Giám đốc Công nghệ Mira Murati cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp GPT-4o cho tất cả người dùng miễn phí."

OpenAI cho biết mô hình mới GPT-4o - “O” có nghĩa là đa năng (omni) - sẽ được triển khai trong các sản phẩm của OpenAI trong vài tuần tới, trong đó những khách hàng trả phí sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào công cụ này.

OpenAI cho hay mô hình này có thể tạo nội dung hoặc hiểu các lệnh bằng giọng nói, văn bản hoặc hình ảnh.

Theo công ty này, GPT-4o có các khả năng tương tự như phiên bản trước về xử lý văn bản, lập luận và trí thông minh lập trình, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành đối với hội thoại đa ngôn ngữ, âm thanh và hình ảnh.

Dư luận trong những tuần gần đây xôn xao về việc OpenAI sẽ phát hành một phiên bản được tăng cường AI của một công cụ tìm kiếm trực tuyến để cạnh tranh với Google. Nhưng Giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman mới đây cho biết điều này sẽ không xảy ra.

Các nhà quan sát cũng đang chờ đợi sự ra mắt GPT-5, nhưng ông Altman tuần trước cho biết OpenAI sẽ "thong thả” trong việc ra mắt các mô hình chính mới."

Sự kiện này chỉ là một diễn biến mới nhất trong cuộc đua AI, mà trong đó, Microsoft, nhà tài trợ của OpenAI, đã vượt qua Apple để trở thành công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường.

OpenAI và Microsoft đang cạnh tranh gay gắt với Google để trở thành nhân tố chính trong lĩnh vực AI tạo sinh. Nhưng Meta, công ty mẹ của Facebook, và công ty khởi nghiệp Anthropic cũng đang có những bước tiến lớn để cạnh tranh.

Tất cả các công ty đều đang tìm cách để trang trải chi phí khổng lồ của AI tạo sinh. Việc cung cấp miễn phí mô hình mới cho tất cả người dùng có thể đặt ra câu hỏi về cách sinh lời của OpenAI.

Cho đến nay, chỉ có các phiên bản chatbot hiệu năng thấp hơn của OpenAI hoặc Google được cung cấp miễn phí cho khách hàng. Có ý kiến nghi ngại rằng người dùng điện thoại thông minh hàng ngày chưa sẵn sàng trả phí đăng ký để duy trì quyền sử dụng công nghệ này.

Các nhà sản xuất công cụ AI cũng đang chịu áp lực từ những người sáng tạo, với yêu cầu được trả tiền cho những nội dung được sử dụng để đào tạo các mô hình AI.

OpenAI đã ký các thỏa thuận hợp tác nội dung với những hãng tin Associated Press, Financial Times và Axel Springer, nhưng cũng đang vướng vào một vụ kiện lớn với tờ The New York Times. Các công ty AI cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện riêng biệt từ các nghệ sĩ, nhạc sĩ và tác giả tại Mỹ.

Trước đó, Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) cuối tháng 4/2024 đã phát hành các phiên bản đầu tiên của mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất có tên Llama 3 và một trình tạo hình ảnh cập nhật theo thời gian thực khi người dùng nhập yêu cầu, giữa lúc công ty đang nỗ lực chạy đua để bắt kịp OpenAI - công ty dẫn đầu thị trường AI tạo sinh.

Công ty cho biết các mô hình sẽ được tích hợp vào trợ lý ảo Meta AI của họ, khẳng định trợ lý AI này thông minh hơn và nhanh hơn nhờ những tiến bộ của Llama 3.

Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Meta, ông Mark Zuckerberg, thể hiện niềm tin rằng Meta AI hiện là trợ lý AI thông minh nhất mà người dùng có thể tự do sử dụng.Việc là một ngôn ngữ mã nguồn mở có nghĩa các nhà phát triển bên ngoài Meta có thể tự do tùy chỉnh Llama 3 theo ý muốn. Sau đó, công ty có thể kết hợp những cải tiến và hiểu biết sâu sắc từ những nhà phát triển này cho phiên bản cập nhật.

Meta khẳng định sẽ phát triển và tung ra công nghệ AI tạo sinh theo cách có thể dự đoán và giảm thiểu rủi ro. Nỗ lực đó bao gồm việc kết hợp các biện pháp bảo vệ trong cách Meta thiết kế và phát hành các mô hình Llama, cũng như thận trọng khi bổ sung các tính năng AI tạo sinh cho Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.

Công ty cho biết đã tiến hành đánh giá cả tự động lẫn thủ công để nghiên cứu hiệu suất của các mô hình trong một loạt lĩnh vực rủi ro như vũ khí, tấn công mạng và bóc lột trẻ em. Những hoạt động này nhằm hạn chế khả năng mô hình đưa ra phản hồi không mong muốn trong những lĩnh vực nêu trên.

Các mô hình AI, bao gồm cả mô hình do Meta phát triển, hiện đôi khi vẫn đi chệch hướng, đưa ra những phản hồi không chính xác hoặc kỳ quái trong các giai đoạn được gọi là "ảo giác."

Các ví dụ được chia sẻ trên mạng xã hội bao gồm Meta AI tuyên bố có một đứa con trong hệ thống trường học tại thành phố New York trong một cuộc trò chuyện trên một diễn đàn trực tuyến.

Theo công ty, Meta AI đã được cập nhật và cải tiến liên tục kể từ lần phát hành đầu tiên vào năm ngoái.

Công ty trích dẫn ví dụ về việc tinh chỉnh cách AI trả lời các yêu cầu liên quan đến vấn đề chính trị hoặc xã hội theo hướng tóm tắt các điểm liên quan về chủ đề, thay vì đưa ra một quan điểm duy nhất.

Meta sẽ cho phép người dùng biết khi nào họ đang tương tác với AI trên nền tảng của công ty và đặt các đánh dấu trên các hình ảnh thực tế được tạo ra bởi AI.

Bắt đầu từ tháng 5/2024, Meta sẽ bắt đầu gắn nhãn “Được tạo bằng AI” đối với video, âm thanh và hình ảnh khi phát hiện hoặc được thông báo rằng những nội dung đó được tạo ra bởi công nghệ này.

Meta cũng công bố hợp tác với Google để đưa kết quả tìm kiếm thời gian thực của mình vào phản hồi của trợ lý AI, bổ sung cho thỏa thuận hiện có với công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft.

Meta đã và đang nỗ lực đưa các sản phẩm AI sáng tạo tới hàng tỷ người dùng của mình nhằm thách thức vị trí dẫn đầu của OpenAI về công nghệ. Những nỗ lực này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng máy tính rất tốn kém, cũng như hợp nhất các nhóm nghiên cứu và sản phẩm riêng biệt trước đây./.

Theo TTXVN