Tổng thống Zelensky sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình nếu đạt đồng thuận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Nga tại bất kỳ địa điểm nào do Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn, nếu các bên đạt được đồng thuận về nội dung thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn với nhà bình luận Laura Loomer ngày 24/7. Ảnh: X/@LauraLoomer.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 24/7, ông Zelensky cho biết sẵn sàng tới Nhà Trắng hoặc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump để ký kết thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng không phải là địa điểm ký kết mà là thời điểm các bên có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky nhấn mạnh bảo vệ sinh mạng của người dân Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định Kiev mong muốn chấm dứt chiến sự thông qua giải pháp hòa bình.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Ukraine đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại tiến trình đàm phán. Theo ông Zelensky, trong tuần này ông đã trao đổi với các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner về tăng cường tiếp xúc với phía Nga. Hai bên cũng đang thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn trên không như một phần của sáng kiến hòa bình mới.

Tổng thống Zelensky trao đổi với các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner về tăng cường tiếp xúc với Nga. Ảnh: AFP.

Liên quan tiến trình đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ vẫn còn những cam kết chưa thực hiện từ cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska, hồi tháng 8/2025. Theo ông Lavrov, các nội dung được thảo luận tại cuộc gặp này vẫn có thể là cơ sở cho các cuộc thương lượng tiếp theo.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ quan điểm trên. Phát biểu sau cuộc gặp với ông Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, ông Rubio cho rằng các đề xuất được đưa ra tại Anchorage, đặc biệt là những nội dung liên quan vấn đề lãnh thổ, đã không được Ukraine chấp nhận và không còn phù hợp để làm nền tảng cho tiến trình hòa bình hiện nay.

Theo ông Rubio, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng phải nhận được sự đồng thuận của cả Nga và Ukraine. Ông nhấn mạnh cần xây dựng những đề xuất mới phù hợp với tình hình hiện nay để tạo cơ sở nối lại đàm phán.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào làm thay đổi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Thanh Hằng

Nguồn: Kyiv Post.