Tổng thống Trump: Viện trợ Ukraine đang "rút cạn" kho vũ khí tối tân của quân đội Mỹ

Trong một tuyên bố mạnh mẽ mới đây, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine đã đẩy kho vũ khí công nghệ cao của Mỹ vào tình trạng báo động, đe dọa trực tiếp đến năng lực phòng thủ quốc gia.

Tổng thống Donald Trump nói rằng viện trợ ukraine đang rút cạn kho vũ khí tối tân của Mỹ. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Trump nhấn mạnh rằng trong khi Mỹ có trữ lượng đạn dược thông thường dồi dào, thì các dòng vũ khí tối tân đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Ông Trump chỉ rõ các hệ thống như Patriot và tên lửa Tomahawk đã được chuyển sang Ukraine với số lượng quá lớn mà không có kế hoạch bù đắp kịp thời. Đây là lập luận để ông yêu cầu Quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung 200 tỷ USD.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hai thông điệp hoàn toàn trái ngược về tình trạng kho vũ khí quốc gia, gây ra sự bối rối cho cả các đồng minh tại Kiev và giới quan sát quân sự quốc tế.

Đầu tháng 3, ông Trump từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố Mỹ sở hữu nguồn cung vũ khí tầm trung “gần như vô hạn” và có đủ thực lực để duy trì chiến tranh “mãi mãi”. Phát ngôn này được cho là nhằm răn đe các đối thủ tại Trung Đông và khẳng định sức mạnh quân sự tuyệt đối của Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CBS News, ông khẳng định các gói viện trợ cho Ukraine dưới thời chính quyền tiền nhiệm đã làm “cạn kiệt” kho dự trữ chiến lược, khiến nước Mỹ rơi vào tình trạng thiếu hụt các khí tài quan trọng như tên lửa đánh chặn và đạn pháo cao cấp.

Một bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot thuộc Không quân Ukraine được nhìn thấy trên mặt đất, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ, Ukraine, ngày 4 tháng 8 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Trước đó, để giải quyết tình trạng “cạn kiệt” này, ông Trump đã có cuộc họp khẩn với 7 tập đoàn quốc phòng hàng đầu Mỹ, yêu cầu tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí cao cấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc tái thiết lập kho dự trữ tối tân sẽ mất nhiều năm, đồng nghĩa với việc dòng chảy vũ khí hiện đại sang Ukraine sẽ bị thắt chặt tối đa trong thời gian tới.

Thông điệp này từ Nhà Trắng đã giáng một đòn mạnh vào chính quyền Kiev. Sau vòng đàm phán tại Florida vào ngày 21-22/3, các quan chức Ukraine thừa nhận họ đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay là mất hoàn toàn quyền tiếp cận vào kho vũ khí hiện đại của Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: CBS News, Axios