Tổng thống Trump: Nước Mỹ đang đứng trước cơ hội mới và kỷ nguyên vàng của đất nước mới chỉ bắt đầu

Tổng thống Donald Trump ngày 3/7 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại Núi Rushmore, bang South Dakota, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (4/7/1776 - 4/7/2026). Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh những thành tựu của nước Mỹ, tinh thần yêu nước và bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo Tổng thống Trump, tự do của nước Mỹ được gìn giữ không chỉ nhờ các văn kiện lịch sử mà còn nhờ tinh thần, bản lĩnh và sự cống hiến của nhiều thế hệ người dân Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu trước đông đảo người dân tham dự sự kiện, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ là quốc gia “mạnh nhất trên Trái Đất”, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu mà nước này đã đạt được trong suốt 250 năm hình thành và phát triển.

Ông cho rằng sau hai thế kỷ rưỡi kể từ ngày giành độc lập, nước Mỹ đang đứng trước những cơ hội mới và “kỷ nguyên vàng của nước Mỹ mới chỉ bắt đầu”.

Theo Tổng thống Trump, tự do của nước Mỹ được gìn giữ không chỉ nhờ các văn kiện lịch sử mà còn nhờ tinh thần, bản lĩnh và sự cống hiến của nhiều thế hệ người dân Mỹ. Ông nhấn mạnh việc truyền lại những giá trị đó cho các thế hệ tiếp theo là trách nhiệm của mỗi công dân.

Khép lại bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Trump nhấn mạnh lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của nước Mỹ.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Trump, bầu trời phía trên Núi Rushmore rực sáng với màn bắn pháo hoa quy mô lớn trong không khí sôi động với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.

Cùng thời điểm, tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, hàng trăm máy bay không người lái đã tạo nên màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời phía trên Hội trường Độc lập, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm cuối tuần trên khắp nước Mỹ nhân dịp 250 năm Quốc khánh.

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được tổ chức tại thủ đô Washington D.C. và nhiều địa phương khác trên cả nước trong ngày 4/7, với các chương trình nghệ thuật, diễu hành, trình diễn quân nhạc và bắn pháo hoa, đánh dấu cột mốc 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập.

Bích Hồng

Nguồn: NBC News, APT