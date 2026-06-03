Mỹ tăng cường giám sát an ninh đối với các mô hình AI tiên tiến

Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang thúc đẩy cơ chế hợp tác tự nguyện với các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm kiểm tra an ninh mạng đối với các mô hình AI tiên tiến trước khi được phát hành rộng rãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mới yêu cầu các cơ quan liên bang thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp AI nhằm tăng cường kiểm tra an ninh mạng đối với các mô hình AI tiên tiến. Ảnh: ABACA.

Theo sắc lệnh, các bộ Tài chính, Quốc phòng, Thương mại và An ninh Nội địa cùng các cơ quan liên quan sẽ làm việc với các doanh nghiệp AI để thiết lập các thỏa thuận kiểm tra tự nguyện. Các cơ quan của Chính phủ Mỹ sẽ có tối đa 30 ngày để đánh giá các mô hình AI trước khi chúng được cung cấp cho các tổ chức ngoài khu vực công.

Sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh giới chức Mỹ ngày càng quan ngại về những rủi ro an ninh mạng và các nguy cơ tiềm ẩn từ các hệ thống AI có năng lực ngày càng cao. Văn bản cũng yêu cầu các cơ quan liên bang đẩy mạnh các biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ mạng trên phạm vi toàn chính phủ.

Động thái trên được đánh giá là sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với lĩnh vực AI. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump chủ trương hạn chế sự can thiệp của Chính phủ Liên bang vào hoạt động của ngành công nghệ, đồng thời phản đối một số nỗ lực siết chặt quản lý AI ở cấp bang. Tuy nhiên, sắc lệnh mới cho thấy Washington đang có xu hướng tham gia sâu hơn vào việc đánh giá các rủi ro liên quan đến công nghệ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm các sắc lệnh hành pháp sau khi ký tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington D.C. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong quá trình xây dựng sắc lệnh, Chính phủ Mỹ đã tham vấn một số doanh nghiệp AI hàng đầu, trong đó có OpenAI, Google và Anthropic. Đại diện Google đánh giá sắc lệnh là một bước đi tích cực nhằm tăng cường an toàn cho hệ sinh thái AI, trong khi Anthropic bày tỏ mong muốn phối hợp với Nhà Trắng trong quá trình triển khai.

Sắc lệnh cũng giao Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phối hợp với các doanh nghiệp AI và các đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu để rà soát phần mềm, phát hiện các lỗ hổng an ninh mạng và xây dựng các biện pháp khắc phục. Các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu được đề cập bao gồm hệ thống tài chính - ngân hàng, dịch vụ khẩn cấp và y tế.

Giới phân tích cho rằng, việc tăng cường kiểm tra an ninh đối với các mô hình AI phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc cân bằng giữa mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ AI và yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.

Thanh Hằng