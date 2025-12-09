Tổng thống Trump gia tăng sức ép thương mại, mở gói hỗ trợ lớn cho nông nghiệp Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những tuyên bố cứng rắn nhằm bảo vệ nông dân Mỹ trước áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ và các tranh chấp kéo dài với nhiều đối tác, đồng thời thông báo gói hỗ trợ 12 tỷ USD được mô tả như “cầu nối thanh khoản” giúp nông dân ổn định trước mùa vụ mới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp bàn tròn về trợ cấp nông nghiệp trong Phòng Nội các Nhà Trắng, ngày 8/12/2025, tại Washington. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/12, ông Trump cáo buộc gạo từ Ấn Độ và cả Việt Nam và Thái Lan bán phá giá, kéo giá gạo Mỹ xuống thấp và gây thiệt hại cho người trồng lúa. Ông cho biết Washington “sẽ xử lý” và không loại trừ khả năng áp thêm thuế nếu đàm phán không đạt tiến triển.

Với Canada, Tổng thống chỉ trích phân bón nhập khẩu đang gây sức ép lên sản xuất nội địa và cảnh báo Mỹ có thể “áp thuế rất nặng” trong bối cảnh đàm phán song phương còn nhiều vướng mắc. Những tuyên bố này làm gia tăng căng thẳng thương mại vốn đã leo thang sau khi Mỹ áp mức thuế lên tới 50% với nhiều mặt hàng của Ấn Độ và liên tục gây sức ép về nông sản với Ottawa.

Cũng trong ngày 8/12, ông Trump tiếp tục chỉ trích Mexico không tuân thủ hiệp ước chia sẻ nguồn nước với Mỹ, để xảy ra thiếu hụt hơn 986,8 triệu mét khối nước do chậm giao trong 5 năm qua, gây ảnh hưởng lớn đến cây trồng và gia súc tại Texas. Ông yêu cầu Mexico xả ít nhất 246,7 triệu mét khối nước trước ngày 31-12 và cảnh báo sẽ tăng thêm 5% thuế với hàng hóa Mexico nếu nước này “không hành động ngay lập tức”.

Một máy gặt đập liên hợp thu hoạch đậu tương đồng thời chuyển hạt vào phễu chứa tại Deerfield, Ohio (Mỹ), ngày 7/10/2021. Ảnh: REUTERS.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với nhiều đối tác cùng lúc, Tổng thống Trump thông báo gói hỗ trợ 12 tỷ USD nhằm bù đắp chi phí tăng cao và ổn định thu nhập cho nông dân trong nước. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, 11 tỷ USD sẽ được phân bổ cho nông dân trồng cây ngắn ngày và giải ngân trước ngày 28/2 năm sau. Khoảng 1 tỷ USD còn lại dành cho rau quả và các loại cây trồng khác sẽ được công bố sau khi hoàn thiện cơ chế. Nguồn kinh phí lấy từ Quỹ Tín dụng Hàng hóa của Bộ Nông nghiệp, dự kiến được bù bằng thu thuế quan.

Trong nhiệm kỳ đầu, Mỹ đã chi khoảng 23 tỷ USD để hỗ trợ nông dân chịu ảnh hưởng từ chính sách thương mại. Riêng năm nay, tổng mức hỗ trợ dự kiến gần 40 tỷ USD – gần mức kỷ lục nhờ các chương trình cứu trợ kinh tế và thiên tai. Tuy vậy, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực và Nông nghiệp thuộc Đại học Missouri dự báo thu nhập ròng của nông dân có thể giảm hơn 30 tỷ USD vào năm 2026 do giá nông sản thấp và nguồn trợ cấp liên bang thu hẹp.

