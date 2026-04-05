Tổng thống Trump cân nhắc tái cơ cấu nội các giữa bối cảnh chiến tranh Iran

Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một đợt thay đổi trong nội các sau khi Tổng Chưởng lý Pam Bondi bị miễn nhiệm tuần này, trong bối cảnh ông ngày càng thất vọng với tác động chính trị từ chiến tranh tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu cùng Tổng Chưởng lý Pam Bondi tại Nhà Trắng ở Washington, tháng 8 năm ngoái. Ảnh: AFP.

Đợt tái cơ cấu này được xem là cơ hội “làm mới” chính quyền khi phải đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức: cuộc chiến kéo dài hơn 5 tuần đã đẩy giá xăng lên cao, kéo giảm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống và gia tăng lo ngại về ảnh hưởng đối với đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Các nguồn tin cho biết, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick có thể nằm trong diện bị thay thế, sau khi Tổng thống đã miễn nhiệm bà Bondi và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.

Trong thời gian qua, Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng với Giám đốc Gabbard và đã tham khảo ý kiến đồng minh về khả năng thay thế vị trí này. Một số đồng minh thân cận cũng thúc giục miễn nhiệm Lutnick – bạn thân cá nhân của Tổng thống – do ông này gần đây bị chú ý vì mối quan hệ với nhân vật đầy tai tiếng Jeffrey Epstein. Hồ sơ công bố đầu năm nay cho thấy Lutnick từng ăn trưa với Epstein trên đảo riêng ở Caribbean năm 2012, song ông khẳng định “hầu như không liên quan gì” và chỉ có mặt vì đang ở gần đảo trên thuyền. Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nhấn mạnh, Tổng thống vẫn “hoàn toàn tin tưởng” vào cả Gabbard và Lutnick, đồng thời khẳng định nội các đã đạt được nhiều “thắng lợi lịch sử” cho nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc dân về chiến sự Iran tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 1/4/2026. Ảnh: Reutes.

Dù vậy, Tổng thống có thể quyết định không thay đổi cấp cao trong chính quyền. Một số người thân cận cho rằng ông ngần ngại thay đổi nội các quá thường xuyên, sau những biến động nhân sự liên tục trong nhiệm kỳ đầu tiên. Một quan chức Nhà Trắng dự báo sẽ có “thay đổi có chọn lọc,” thay vì “tái cơ cấu lớn.”

Theo khảo sát Reuters/Ipsos mới nhất, chỉ 36% người Mỹ đánh giá tích cực công việc của Tổng thống – mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại. Cuộc chiến với Iran đặc biệt không được ủng hộ, với 60% người được hỏi phản đối quyết định của Mỹ và Israel khởi động xung đột. Các nguồn tin nhận định khả năng tái cơ cấu đang trở nên nghiêm trọng hơn trong vài tuần gần đây, với mục tiêu thực hiện trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nguồn: Reuters.

Thanh Hằng