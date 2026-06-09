Israel và Iran tạm dừng tấn công sau loạt đòn trả đũa dữ dội

Xung đột giữa Israel và Iran, vốn bùng phát trở lại sau một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đã nhanh chóng hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp trực tiếp. Chỉ khoảng một giờ sau khi ông Trump kêu gọi trên mạng xã hội dừng ngay các hành động tấn công, hai bên được cho là đã đồng thời chấm dứt các đợt không kích và phóng tên lửa.

Iran và Israel tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhau. Ảnh: EPA.

Theo tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế, trong đó có New York Times và Fox News, ngày 8/6, Israel và Iran đã bất ngờ dừng các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra từ một ngày trước đó.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đóng vai trò then chốt trong việc hạ nhiệt tình hình. Trên mạng xã hội Truth Social, ông kêu gọi: “Israel và Iran phải lập tức dừng bắn.” Ông nhấn mạnh hai bên đều hướng tới một lệnh ngừng bắn khẩn cấp và cho biết các cuộc đàm phán cuối cùng đang được tiến hành nhằm đạt thỏa thuận hòa bình, nếu không bị cản trở bởi “sự thiếu tỉnh táo và sai lầm”.

New York Times dẫn nguồn tin cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáng 8/6, ông Trump đã thuyết phục nhà lãnh đạo Israel rằng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để thúc đẩy tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân dài hạn với Iran. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ngay sau đề nghị từ phía Mỹ, Thủ tướng Netanyahu đã hủy kế hoạch tiến hành thêm một cuộc không kích nhằm vào Iran. Trong một tuyên bố video, ông Netanyahu cho biết phía Iran đã dừng các cuộc tấn công sau khi chịu thiệt hại và Israel tạm thời đình chỉ các đợt không kích. Tuy nhiên, ông cảnh báo Israel sẽ đáp trả với “sức mạnh vượt trội” nếu Iran tiếp tục hành động quân sự.

Israel cảnh báo sẽ đáp trả “với sức mạnh vượt trội” nếu Iran tiếp tục hành động quân sự Ảnh: RTE.

Về phía Iran, Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Khatam al-Anbiya ra tuyên bố xác nhận đã “đưa ra phản ứng mạnh mẽ” đối với Israel và thông báo dừng các hoạt động quân sự. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn để ngỏ đối thoại và coi ngoại giao cùng quốc phòng là hai trụ cột của chính sách quốc gia.

Tuy vậy, quân đội Iran cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh hơn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon và các khu vực liên quan.

Dù các đòn tấn công trực tiếp giữa hai bên tạm thời chấm dứt, tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Israel tiếp tục duy trì lập trường cho phép tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố khu Dahiye ở Beirut sẽ bị coi như các khu vực phía bắc Israel, đồng thời cảnh báo tiếp tục không kích nếu Hezbollah tấn công lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, cũng tiếp tục phóng tên lửa vào Israel, cho thấy căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn.

Thúy Hà