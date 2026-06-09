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Thủ tướng Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột

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Ngày 8/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công.

Thủ tướng Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột

Ngày 8/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công.

Thủ tướng Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại, giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran "mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh."

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa Israel và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Tư.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện mà không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội: “Israel và Iran phải ngừng bắn nhau ngay lập tức.”

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Israel, với việc ông Trump gọi ông Netanyahu là “điên rồ” trong một cuộc điện đàm gần đây./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thủ tướng israel #Xung đột #Tổng thống mỹ donald trump #Iran #Tấn công #Cuộc không kích #Giao tranh #Ông trump #Điện đàm #Mạng xã hội

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