Tổng thống Syria lần đầu tiên phát biểu tại Đại hội đồng LHQ sau gần 60 năm

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa vừa có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ tại thành phố New York, Mỹ, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Syria xuất hiện trên diễn đàn này kể từ cuối thập niên 1960. Sự kiện được đánh giá là cột mốc mang tính lịch sử, phản ánh nỗ lực tái hội nhập của Damascus sau nhiều năm bị cô lập bởi các cuộc xung đột và chính sách cấm vận.

Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu kéo dài hơn nửa giờ, ông al-Sharaa tập trung kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhấn mạnh rằng những biện pháp này không chỉ làm tê liệt nền kinh tế, mà còn đẩy hàng triệu người dân Syria vào cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản. Tổng thống al-Sharaa cho rằng, nếu muốn thúc đẩy một tiến trình hòa giải và tái thiết bền vững, cộng đồng quốc tế cần đặt lợi ích nhân đạo lên hàng đầu thay vì duy trì áp lực chính trị.

Ngoài vấn đề trừng phạt, nhà lãnh đạo Syria cũng gửi đi thông điệp rằng đất nước ông sẵn sàng hợp tác với LHQ và các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy ổn định ở Trung Đông. Ông đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh biên giới, chống khủng bố, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại với các đối tác quốc tế để phục hồi hạ tầng bị tàn phá sau hơn một thập kỷ chiến sự.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Syria cũng bày tỏ sự ủng hộ với người dân Palestine ở Dải Gaza, khẳng định Damascus kiên định đứng về phía người dân Gaza và tất cả các dân tộc đang phải đối mặt với vi phạm và sự gây hấn. Ông đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến này.

Nhà lãnh đạo Syria khép lại bài phát biểu bằng việc nhìn lại những năm tháng bạo lực của chính Syria. Ông cho biết: “Xin khẳng định: Những gì Syria đã phải chịu đựng, chúng tôi không mong điều đó xảy đến với bất kỳ ai. Chúng tôi là một trong những dân tộc thấu hiểu sâu sắc nhất sự khủng khiếp của chiến tranh và tàn phá”.

Theo giới phân tích, việc Tổng thống Syria lần đầu tiên phát biểu tại Đại hội đồng sau gần 60 năm không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn có thể mở đường cho những bước tiến mới trong chính sách đối ngoại của Damas. Dù còn nhiều thách thức, đây được coi là một trong những nỗ lực quan trọng nhất nhằm thay đổi hình ảnh Syria trên trường quốc tế, từ một quốc gia chìm trong xung đột sang một đối tác tiềm năng trong tiến trình hòa bình và tái thiết khu vực.

Ngọc Liên (Nguồn: AP News)