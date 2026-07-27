Tổng thống Putin sẽ phát biểu trước các nghị sĩ Duma Quốc gia mãn nhiệm

Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu trước các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa VIII tại Đại Cung điện Kremlin, trong bối cảnh cơ quan lập pháp này chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu trước các nghị sĩ Duma Quốc gia mãn nhiệm. Ảnh: Tass.

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ tổng kết những kết quả nổi bật trong hoạt động lập pháp của Duma Quốc gia khóa VIII kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2021, đồng thời đánh giá vai trò của cơ quan lập pháp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nga.

Duma Quốc gia khóa VIII hiện có đại biểu của 5 chính đảng gồm: đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia), Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật (A Just Russia - For Truth), đảng Người Mới (New People), cùng một số nghị sĩ độc lập. Nhiệm kỳ của các đại biểu sẽ kết thúc trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, dự kiến diễn ra trong ba ngày từ 18-20/9.

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, kể từ năm 2021, cơ quan lập pháp này đã thông qua 1.147 sáng kiến mang tính xã hội, chiếm khoảng một phần ba tổng số dự luật được phê chuẩn trong nhiệm kỳ. Các sáng kiến này tập trung vào nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình, y tế, giáo dục và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Các nghị sĩ thuộc khóa hiện tại của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga). Ảnh: duma.gov.ru.

Duma Quốc gia là cơ quan lập pháp thuộc Quốc hội Liên bang Nga, có nhiệm vụ xây dựng và thông qua các đạo luật liên bang, phê chuẩn ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Chính phủ Nga theo quy định của Hiến pháp.

Bài phát biểu của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ của Duma Quốc gia. Giới quan sát nhận định đây không chỉ là dịp nhìn lại kết quả hoạt động của cơ quan lập pháp trong 5 năm qua mà còn có thể phát đi những định hướng về các ưu tiên lập pháp trong nhiệm kỳ mới.

Lê Hà.

Nguồn: TASS, Điện Kremlin.