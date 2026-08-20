Tổng thống Putin kêu gọi khởi động chu kỳ đầu tư mới để thúc đẩy kinh tế Nga

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thúc đẩy hoạt động đầu tư là điều kiện then chốt để duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời yêu cầu Chính phủ khởi động một chu kỳ đầu tư mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng nhà ở.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thúc đẩy hoạt động đầu tư là điều kiện then chốt để duy trì tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Tass.

Theo ông Putin, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2026 hiện tăng khoảng 1%. Trong nửa đầu năm, GDP tăng 0,6%, trong khi riêng quý II tăng 1,3%.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết từ năm 2019 đến năm 2024, đầu tư vào tài sản cố định của nước này đã tăng hơn 40%, chủ yếu nhờ các dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng quy mô lớn, phần lớn hướng tới xuất khẩu.

Ông Putin cho rằng giai đoạn hiện nay cần tập trung nhiều hơn vào các dự án phục vụ nhu cầu trong nước, phát triển công nghệ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Tổng thống Nga yêu cầu Chính phủ thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng đô thị, hệ thống nhà ở và dịch vụ công cộng, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt và đường bộ.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, bất chấp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, GDP thực của Nga đã tăng hơn 10% trong 3 năm qua. Cơ cấu tăng trưởng cũng có sự thay đổi đáng kể, khi tỷ trọng xuất khẩu ròng trong nền kinh tế giảm gần 3 lần và nền kinh tế chuyển dịch theo hướng dựa nhiều hơn vào thị trường nội địa.

Về tác động của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp và hạ tầng của Nga, ông Putin thừa nhận các vụ tấn công gây thiệt hại, song cho rằng chưa gây ra những hậu quả mang tính nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Tổng thống Nga yêu cầu khôi phục các cơ sở logistics và kho bãi bị hư hại, đồng thời xây dựng chương trình tái thiết theo tiêu chuẩn công nghệ cao hơn.

Ông Putin cũng đề xuất dành thêm ít nhất 100 tỷ ruble (khoảng 1,18 tỷ USD) hỗ trợ các khu vực có tình hình ngân sách khó khăn, đồng thời kéo dài thời hạn các khoản vay ngân sách cho các địa phương vượt quá năm 2030.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tiêu chí quan trọng nhất của việc triển khai các dự án quốc gia là người dân phải trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận được những thay đổi tích cực trong đời sống, thay vì kết quả chỉ được thể hiện qua các báo cáo.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, TASS.