Tổng thống Putin dự lễ tưởng niệm ngày phát động Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Ngày 22/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Vườn Alexander, gần Điện Kremlin tại Moscow, nhân dịp Ngày Tưởng niệm và Thương tiếc, đồng thời đánh dấu 85 năm kể từ khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Vườn Alexander. Ảnh: Tass

Theo thông báo từ Điện Kremlin, trong khuôn khổ buổi lễ, nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ đặt hoa tại các bia tưởng niệm dành cho các “Thành phố Anh hùng” và những địa phương được trao danh hiệu danh dự “Thành phố Vinh quang Quân sự”. Đây là các danh hiệu được Nga và trước đây là Liên Xô trao tặng cho những thành phố có đóng góp đặc biệt trong cuộc chiến chống phát xít Đức trong giai đoạn 1941-1945.

Ngày 22/6 hằng năm được Nga tổ chức là Ngày Tưởng niệm và Thương tiếc nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc chiến tranh bắt đầu khi phát xít Đức mở chiến dịch tấn công Liên Xô vào năm 1941. Sự kiện này được xem là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.

Theo truyền thống, các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trên khắp cả nước với sự tham gia của lãnh đạo nhà nước, cựu chiến binh, đại diện các tổ chức xã hội và người dân. Nhiều địa phương tổ chức lễ đặt hoa, phút mặc niệm và các chương trình tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chiến tranh.

Ngày 22/6 hằng năm được Nga tổ chức là Ngày Tưởng niệm và Thương tiếc nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc chiến tranh bắt đầu khi phát xít Đức mở chiến dịch tấn công Liên Xô vào năm 1941. Ảnh: President of Russia

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin duy trì việc tham dự lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh hằng năm, bất kể điều kiện thời tiết hay hoàn cảnh đặc biệt. Mộ Chiến sĩ Vô danh tại Vườn Alexander là một trong những địa điểm tưởng niệm quan trọng nhất của Nga, nơi lưu giữ ký ức về những binh sĩ Liên Xô đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại nhưng không xác định được danh tính. Địa điểm này thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các nghi lễ cấp nhà nước liên quan đến lịch sử và truyền thống quân sự của Nga.

Lê Hà.