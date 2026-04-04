Tổng thống Pháp kêu gọi xây dựng “trật tự thế giới mới”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các quốc gia không phụ thuộc vào các cường quốc, đồng thời thúc đẩy hình thành một “liên minh độc lập” nhằm ứng phó với những biến động của môi trường quốc tế hiện nay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một “trật tự thế giới mới”. Ảnh: Theguardian

Trong chuyến thăm Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một “trật tự thế giới mới”, trong bối cảnh các cơ chế ổn định truyền thống đang đối mặt nhiều thách thức.

Phát biểu tại Đại học Yonsei, ông Macron cho rằng trong nhiều thập kỷ, thế giới vận hành dựa trên một trật tự tương đối ổn định, song hiện nay các nền tảng này đang trở nên thiếu chắc chắn và khó dự báo. Theo ông, các quốc gia không nên thụ động trước tình hình mới mà cần chủ động định hình các khuôn khổ hợp tác mới.

Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi các quốc gia có cùng quan điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Australia và Canada tăng cường phối hợp, hình thành một “liên minh độc lập” dựa trên các nguyên tắc như tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác và ứng phó các thách thức toàn cầu.

Ông Macron nêu rõ: “Chúng ta không muốn phụ thuộc vào sự chi phối của bất kỳ cường quốc nào, cũng như không muốn bị đặt trong tình thế dễ bị tác động bởi các yếu tố khó dự báo”.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, ông Macron khẳng định cần ưu tiên các giải pháp thông qua đối thoại và đàm phán, thay vì các biện pháp quân sự. Ông cho rằng kinh nghiệm từ một số khu vực cho thấy các biện pháp quân sự khó mang lại kết quả bền vững nếu không đi kèm các giải pháp chính trị và ngoại giao.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những khác biệt quan điểm giữa Pháp và Mỹ, đặc biệt liên quan đến vấn đề Iran và vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tổng thống Pháp bày tỏ không ủng hộ việc giải quyết các vấn đề khu vực thông qua biện pháp quân sự, cho rằng các hành động như vậy khó mang lại giải pháp bền vững.

Những năm gần đây, Pháp đã tăng cường đầu tư quốc phòng, tập trung vào các năng lực chiến lược như tên lửa, thiết bị không người lái và tàu ngầm. Đồng thời, Paris cũng thúc đẩy các sáng kiến hợp tác an ninh nhằm tăng cường ổn định tại khu vực châu Âu và trên thế giới.

Bích Hồng

Nguồn: RT, The Economic Times