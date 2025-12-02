Tổng thống Pháp – Ukraine: Kyiv và Brussels phải giữ vai trò trung tâm trong mọi kế hoạch hòa bình

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có cuộc họp báo chung tại thủ đô Paris, trong đó khẳng định Ukraine và châu Âu phải giữ vai trò trung tâm trong mọi sáng kiến hòa bình, đồng thời cảnh báo không có bất kỳ thỏa thuận nào được phép đánh đổi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kyiv.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại thủ đô Paris, ngày 01/12/2025. Ảnh: Le Monde.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/12, Tổng thống Macron cho biết một chuỗi các hoạt động ngoại giao mới sẽ được khởi động nhằm “kiểm chứng sự sẵn sàng thực sự cho hòa bình” từ phía Nga. Theo ông, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung yêu cầu Moscow thể hiện một cách rõ ràng và dứt khoát lập trường của mình cho các nhà trung gian Mỹ, sau vòng đàm phán Mỹ – Ukraine tại Florida và trước chuyến công du dự kiến của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moscow.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có bất kỳ kế hoạch hòa bình hoàn chỉnh nào và các vấn đề then chốt từ chủ quyền lãnh thổ đến tài sản Nga bị đóng băng hay bảo đảm an ninh dài hạn chỉ có thể được quyết định với Tổng thống Zelenskyy và với sự tham gia đầy đủ của châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Zelenskyy khẳng định các ưu tiên của Ukraine vẫn tập trung vào bảo đảm an ninh, duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận các bước đi tiếp theo khi Đặc phái viên Steve Witkoff trở về sau các cuộc đàm phán tại Nga.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Pháp – Ukraine diễn ra cùng ngày với cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu EU tại Brussels, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal. Giới chức châu Âu tái khẳng định lập trường không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ngụ ý từ bỏ một phần lãnh thổ Ukraine để đổi lấy hòa bình lâu dài.

Các Bộ trưởng Quốc phòng EU nhóm họp tại Brussels, bác bỏ mọi thỏa thuận hòa bình phải đánh đổi bằng lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Difesa.

Trong cuộc họp, các bên cũng xem xét các kênh tài trợ nhanh và dài hạn, bao gồm đẩy mạnh hợp tác công-tư thông qua chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu và cơ chế an ninh SAFE để tăng cường năng lực phòng thủ của Kyiv. Kết thúc cuộc họp, các Bộ trưởng Quốc phòng EU cam kết hỗ trợ đặc biệt về khí tài và khả năng phòng không cho Ukraine, đồng thời bày tỏ sẵn sàng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho nỗ lực này.

Ngọc Liên

Al Jazeera/The Guardian.