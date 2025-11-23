Tổng thống Trump để ngỏ khả năng điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 khẳng định, đề xuất hòa bình mà Washington đưa ra cho Ukraine chưa phải là “phương án cuối cùng”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết, Mỹ đang cố gắng để kết thúc chiến sự, bằng cách này hay cách khác, và ám chỉ kế hoạch có thể được điều chỉnh trong bối cảnh nhiều ý kiến phản hồi từ Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Ông nói : “Tôi muốn đạt được hòa bình. Điều đó lẽ ra phải xảy ra từ rất lâu rồi. Cuộc chiến Nga - Ukraine lẽ ra không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, chuyện đó đã không bao giờ xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng để kết thúc nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải kết thúc nó”.

Trong lúc này, các nước châu Âu đang phản đối ít nhất bốn nội dung trong kế hoạch 28 điểm của Mỹ, gồm vấn đề lãnh thổ, việc cắt giảm quy mô quân đội Ukraine, các đảm bảo an ninh được cho là từ phía Nga và việc xử lý khoảng 300 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, các lãnh đạo châu Âu đã thống nhất cử cố vấn an ninh quốc gia của nhóm E3 (Đức – Pháp – Anh) gặp đại diện EU, Mỹ và Ukraine tại Geneva ngày 23/11 để thảo luận thêm. Nhiều nước, trong tuyên bố chung, nhấn mạnh dự thảo của Washington “có thể là nền tảng đàm phán nhưng cần bổ sung đáng kể”, đặc biệt về các điều khoản an ninh và chủ quyền của Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu ý rằng thỏa thuận hòa bình “không thể chỉ là đề xuất của Mỹ”, mà cần tham vấn rộng trong châu Âu.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Hungary, Slovakia và Bulgaria đã công khai ủng hộ kế hoạch của Mỹ, cho rằng sáng kiến 28 điểm có thể tạo cơ hội thúc đẩy hòa bình. Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi EU “ủng hộ vô điều kiện” đề xuất, đồng thời cho rằng đây là thời điểm để châu Âu rà soát lại nguồn tài trợ cho Kiev. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đánh giá kế hoạch phù hợp với lập trường của Bratislava từ đầu xung đột, nhưng nhấn mạnh “sự đồng thuận của Ukraine là điều kiện tiên quyết”. Bulgaria coi kế hoạch là “giải pháp công bằng và bền vững”, dù đòi hỏi Kiev phải đưa ra “những nhượng bộ đáng kể”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cảnh báo Kiev đang đối mặt lựa chọn khó khăn: hoặc chấp nhận đề xuất của Mỹ, hoặc đối diện nguy cơ đánh mất sự ủng hộ từ Washington. Ông khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ các đảm bảo an ninh và “không bao giờ phản bội đất nước”.

Về phía Nga, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đề xuất của Mỹ có thể tạo nền tảng cho tiến trình hòa bình, song cần thảo luận thêm.

EU hiện tổ chức nhiều cuộc tham vấn khẩn cấp để thống nhất phản ứng. Mỹ yêu cầu Ukraine đưa ra phản hồi về kế hoạch trước ngày 27/11 nhưng để ngỏ khả năng gia hạn.

Thu Uyên

Nguồn: Pravda, Tass